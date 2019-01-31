Алтайские депутаты согласились отчитываться за выплаты, но хотят сохранить одну привилегию

Депутаты краевого заксобрания (АКЗС) намерены лишь частично удовлетворить протест прокуратуры, которая выступила сразу против двух положений закона о статусе депутата, рассказал altapress.ru лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. Законодатели готовы согласиться с тем, что за свои ежемесячные компенсации они должны отчитываться. Но категорически не согласны отказываться от права первоочередного приема у руководителей бюджетных организаций.

Какие претензии у прокуратуры?

Прокуратура Алтайского края считает, что региональный закон о статусе депутата в двух своих положениях противоречит федеральному законодательству, «содержит коррупциогенные факторы».

1. Право безотлагательного приема у руководителей организаций, которые учреждены госорганами и финансируются из бюджета. То есть сегодня депутат может прийти к главврачу, директору училища или начальнику коммунального предприятия и попросить его принять безотлагательно.

В прокуратуре же считают, что федеральное законодательство на дает регионам право регламентировать работу «самостоятельных субъектов права, не входящих в систему органов публичной власти». Соответственно, и депутаты не могут закреплять такие нормы в своем законе и требовать особого к себе отношения.

2. Порядок выплаты ежемесячных компенсаций на депутатскую деятельность. Сегодня депутаты заксобрания, которые работают не неосвобожденной основе, то есть не за зарплату, ежемесячно получают 30 тысяч рублей — на выполнение депутатской работы (транспорт, связь, канцелярия, аренда помещений для встреч с избирателями и т.д.). Однако никакой отчетности не предоставляют. И это в корне меняет дело, считают в прокуратуре.

Выплата без отчетности представляет собой уже не компенсацию, а денежное вознаграждение. А его можно платить только тем, кто работает на постоянной основе, то есть за зарплату.

Оказалось, что скорректировать закон АКЗС уже дважды просил краевой Минюст (в январе и сентябре 2018 года).

Сессия АКЗС , 25 мая 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Какие доводы у депутатов?

Они согласились удовлетворить протест в части выплат, признав, что порядок нужно скорректировать. Хотя прежде некоторые депутаты скептически восприняли эту инициативу. Доводы высказывались разные: от того, что реально ничего не изменится, до того, что необходимость отчитываться подчеркнет материальное расслоение депутатского корпуса.

Однако протест депутаты, скорее всего, удовлетворят. Это не значит, что им перестанут платить. Как пояснил Александр Молотов, согласие с прокуратурой не значит, что депутаты тут же внесут поправки в закон. Они таким образом лишь признают, что готовы внести корректировки и сделают это, в том числе совместно с прокуратурой.

А вот протест, связанный с безотлагательным приемом, депутаты удовлетворять не собираются. Они подчеркивают: такая возможность им нужна, чтобы отстаивать интересы избирателей, а не демонстративно качать права. Иногда безотлагательно попасть на прием к руководителю организации необходимо, чтобы оперативно выяснить ситуацию или решить проблему.

Эту позицию депутаты готовы отстаивать в суде, если потребуется, сообщил Молотов.