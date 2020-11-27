Алтайские депутаты утвердили бюджет и выбрали нового бизнес-омбудсмена

27 ноября депутаты Алтайского краевого Заксобрания собрались на 48-ую сессию. Парламентарии приняли ряд законопроектов, среди которых бюджет региона на 2021 год, пакет мер по поддержке бизнеса, а также утвердили в должности нового уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае.

Сессия вновь проходила в режиме видеоконференцсвязи. Всего в сессии приняли участие 60 депутатов, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Госдумы, глава краевого избиркома Ирина Акимова, приглашенные члены регионального правительства и другие.

О бюджете

Депутаты в окончательном чтении приняли скорректированный проект закона о бюджете на 2021 и плановый период до 2023 года.

Ко второму чтению разработчикам поступило более 100 поправок и предложений.

Уточнение параметров бюджета понадобилось в том числе из-за распределения федеральный дотаций, который направят в Алтайский край. За счет роста собственных доходов и дополнительных поступлений краевая казна пополнилась на 17,2 млрд рублей.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. пресс-служба АКЗС

В 2021 году проиндексируют ежемесячные выплаты для нескольких льготных категорий.

С 1 января 2021 года на 4% увеличатся ежемесячные пособия на ребенка и региональный материнский капитал (он составит 57 тыс. 603 рубля).

С 1 июля единовременная выплата для ветеранов труда составит 640 рублей, для тружеников тыла и жертв политических репрессий — 620 рублей.

В целом на ассигнования на «социалку» увеличатся на 8,2 млрд рублей и составят 45,9 млрд рублей.

«Бюджет по-прежнему сбалансирован и носит социально-направленный характер», — подчеркнул глава Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок.

Он также добавил, что Палата продолжит контроль за расходной частью бюджета.

«Бюджет, который мы сегодня принимаем, это бюджет с параметрами лучшими, чем бюджет, который принимался в прошлом году — на 2020 год», — заметил губернатор Томенко.

Параметры краевого бюджета-2021

доходы — 123,8 млрд рублей,

расходы — 129,7 млрд рублей,

дефицит — 5,9 млрд рублей

Только двое депутатов из 60 проголосовали против принятия бюджета в окончательном чтении.

О поддержке бизнеса

Губернатор Виктор Томенко и фракция «Единая Россия» внесли на рассмотрение проект закона о применении в Алтайском крае индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения.

По мнению разработчиков, переход на патентную систему заменит для предпринимателей уплату большинства налогов и будет более выгодным, таким образом налоговая нагрузка снизится, а переход с упраздняемой системы ЕНВД (единого налога на вмененный доход) станет более плавным.

Этим налоговым режимом потенциально могут воспользоваться до 20 тыс. предпринимателей, отметил начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края Александр Евстигнеев.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Александр Евстигнеев. пресс-служба АКЗС

Среди прочего законопроект предлагает усложнить градацию определения стоимости патента в зависимости от численности населения муниципалитета. Раньше таких групп было четыре, сейчас — шесть.

Например, для последней группы предпринимателей, работающих в поселениях, где живет менее 500 человек, предлагается установить минимальный уровень потенциально возможного годового дохода (от него зависит стоимость патента) — уменьшенный на 67% от установленных для Барнаула.

Закон о патентной системе в Алтайском крае был принят в 2012 году, но не достаточно хорошо работал в первую очередь потому, что предприниматели отдавали предпочтение системе ЕНВД, сказал Андрей Осипов.

Теперь, когда ЕНВД упраздняется, краевой закон потребовал тщательной проработки и актуализации.

«Мы четко привели в соответствие с федеральным законом виды деятельности, которые попадают под патентную систему (их 83)», — добавил Осипов.

Это первый шаг к поддержке предпринимателей, отметил спикер АКЗС Александр Романенко. Он рекомендовал депутатам как можно активнее проводить разъяснительную работу с предпринимателями по поводу нового закона.

«Мы не исключаем, что еще раз вернемся к данному законопроекту. Есть предприниматели, которые не могут перейти на патентную систему, и им помочь тоже необходимо», — заключил председатель АКЗС.

Еще одна мера поддержки бизнеса, которую законодательно закрепили депутаты, это продление действия до 1 января 2024 года нулевой налоговой ставки при применении упрощенной и патентной систем налогообложения для индивидуальных предпринимателей.

Мера поддержки действует для впервые зарегистрированных предпринимателей. Они должны осуществлять деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Инициаторами законопроекта также выступил губернатор края и единороссы.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Виктор Томенко. пресс-служба АКЗС

Также разработчики предлагают расширить перечень видов деятельности, по которым допускается использование нулевой ставки.

Закон приняли единогласно в двух чтениях.

О длинных выборах

Депутаты в окончательной редакции приняли законопроект, который регулирует особенности голосования на выборах.

Голосовать теперь в Алтайском крае будут в течение трех дней. Ранее эту норму закрепили на федеральном уровне.

Причем действие нормы предлагается распространить на голосование на выборах как в Законодательное Собрание, так и на выборы губернатора Алтайского края, в органы местного самоуправления, на референдуме Алтайского края и местном референдуме.

Ирина Акимова,

глава избирательной комиссии Алтайского края:

По решению соответствующей избирательной комиссии на выборах может проводиться не в течении одного дня, воскресенья, как привыкли наши избиратели, а в течение не более трех дней. Особенностью является то, что это не общее правило. Решение может приниматься в конкретном случае, в течение 10 дней с момента назначения выборов.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Ирина Акимова. пресс-служба АКЗС

Также в законопроекте предлагается установить право для партий внести мотивированное представление по досрочному прекращению полномочий члена комиссии с правом решающего голоса.

О новом бизнес-омбудсмене

Парламентарии утвердили Андрея Осипова в должности уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае. Он сменил на этом посту Павла Нестерова.

Депутаты досрочно прекратили полномочия прежнего бизнес-омбудсмена, а потом проголосовали за назначение Осипова.

«Хочу поблагодарить Павла Аркадьевича за его многолетний труд. 7 лет он бессменно защищал права предпринимателей. Какой объем работы он перелопатил!» — сказал председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. пресс-служба АКЗС

К добрым словам и пожеланиям Павлу Нестерову присоединились депутаты всех фракций, отметив его неравнодушие в работе с бизнес-сообществом.

«Больше 20 лет я и многие здесь сидящие знают Павла Аркадьевича и по депутатской, и по предпринимательской деятельности. История неумолимо движется вперед. К этому нужно относиться философски. Вы всегда среди нас и рядом с нами. По-человечески и от себя лично говорю вам слова благодарности за то, что вы сделали для нашего региона», — обратился к Нестерову Александр Романенко.

В ответ экс-омбудсмен также поблагодарил коллег за большую совместную работу и пожелал развития институту уполномоченного.

Для Андрея Осипова решение дать согласие на должность бизнес-омбудсмена далось непросто, сказал он, но в то же время новая работа будет интересна и «достаточно перспективна», с учетом того, что он сам много лет отдал бизнесу.

«Деятельность по защите прав предпринимателей стала еще более актуальна с 2020 года, поскольку пандемия бросает вызовы не только гражданам, но и бизнесу. Конечно, главным в ближайшее время я считаю налаживание тесного контакта с бизнес-объединениями. Определенные наказы мне уже сформулировали», — прокомментировал Осипов.

Андрей Осипов. Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. пресс-служба АКЗС

Уполномоченный по правам предпринимателей назначается на 5 лет.

Также парламентарии проголосовали за освобождение Андрея Осипова от депутатских полномочий и от руководства правовым комитетом.

Какие еще законы приняли депутаты

Бюджет ТФОМС Бюджет территориального фонда ОМС в Алтайского на 2021 год в доходной части составит 35 млрд 952 млн, его объем по сравнению с текущим годом вырос на 3,6% рублей. Их основная часть — 35 млрд 200 млн рублей — поступит из Федерального фонда ОМС. Аналогичной будет и сумма расходов. На оказание скорой медицинской помощи расходы увеличатся по сравнению с 2020 годом на 11% (на 200 млн рублей), на медицинскую реабилитацию переболевших коронавирусом направят дополнительно 27 млн рублей. Льготы для аграриев В двух чтениях парламентарии поддержали законопроект о расширении круга субъектов, которые могут получить заемные средства на льготных условиях в сфере агропромышленного производства. На льготные кредиты могут претендовать организации и предприниматели при условии, что: доля дохода от реализации их продукции в годовом доходе составляет не менее 70%,

по истечении 3-х лет с даты заключения кредитного договора ( не позднее даты его окончания) доля дохода от реализации продукции в общем доходе не меньше 70% за год,

не позднее даты его окончания) доля дохода от реализации продукции в общем доходе не меньше 70% за год, аграрии входят в состав национальных проектов ( или программ) по направлениям , определенным президентом РФ. Имя ансамблю «Алтай» Государственному молодежному ансамблю песни и танца Алтая присвоили имя Александра Федоровича Березикова. Художественный руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Александр Березиков скончался в ковидном госпитале 10 октября на 65 году жизни. Он возглавлял ансамбль с 2011 года. «Перенарезка» округов Депутаты приняли изменение границ смежных с избирательным округом № 22 округов № 23 (куда входит часть Индустриального района Барнаула), № 24 и № 25 (оба находятся в Ленинском районе Барнаула). Изменения произвели с учетом численности избирателей, зарегистрированных в пределах указанных округов, по состоянию на 1 июля 2020 года.

В заключении сессии перед депутатами с докладом о текущей ситуации с коронавирусом выступила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Народные избранники задали интересующие их вопросы и приняли информацию к сведению.

На следующую сессию депутаты соберутся на неделю раньше обычного — 17 декабря.