Алтайские депутаты утвердили бюджет и выбрали нового бизнес-омбудсмена

Сессия вновь проходила в режиме видеоконференцсвязи. Всего в сессии приняли участие 60 депутатов, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Госдумы, глава краевого избиркома Ирина Акимова, приглашенные члены регионального правительства и другие.
О бюджете
Депутаты в окончательном чтении приняли скорректированный проект закона о бюджете на 2021 и плановый период до 2023 года.
Ко второму чтению разработчикам поступило более 100 поправок и предложений.
Уточнение параметров бюджета понадобилось в том числе из-за распределения федеральный дотаций, который направят в Алтайский край. За счет роста собственных доходов и дополнительных поступлений краевая казна пополнилась на 17,2 млрд рублей.
В 2021 году проиндексируют ежемесячные выплаты для нескольких льготных категорий.
С 1 января 2021 года на 4% увеличатся ежемесячные пособия на ребенка и региональный материнский капитал (он составит 57 тыс. 603 рубля).
С 1 июля единовременная выплата для ветеранов труда составит 640 рублей, для тружеников тыла и жертв политических репрессий — 620 рублей.
В целом на ассигнования на «социалку» увеличатся на 8,2 млрд рублей и составят 45,9 млрд рублей.
«Бюджет по-прежнему сбалансирован и носит социально-направленный характер», — подчеркнул глава Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок.
Он также добавил, что Палата продолжит контроль за расходной частью бюджета.
«Бюджет, который мы сегодня принимаем, это бюджет с параметрами лучшими, чем бюджет, который принимался в прошлом году — на 2020 год», — заметил губернатор Томенко.
Параметры краевого бюджета-2021
- доходы — 123,8 млрд рублей,
- расходы — 129,7 млрд рублей,
- дефицит — 5,9 млрд рублей
Только двое депутатов из 60 проголосовали против принятия бюджета в окончательном чтении.
О поддержке бизнеса
Губернатор Виктор Томенко и фракция «Единая Россия» внесли на рассмотрение проект закона о применении в Алтайском крае индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения.
По мнению разработчиков, переход на патентную систему заменит для предпринимателей уплату большинства налогов и будет более выгодным, таким образом налоговая нагрузка снизится, а переход с упраздняемой системы ЕНВД (единого налога на вмененный доход) станет более плавным.
Этим налоговым режимом потенциально могут воспользоваться до 20 тыс. предпринимателей, отметил начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края Александр Евстигнеев.
Среди прочего законопроект предлагает усложнить градацию определения стоимости патента в зависимости от численности населения муниципалитета. Раньше таких групп было четыре, сейчас — шесть.
Например, для последней группы предпринимателей, работающих в поселениях, где живет менее 500 человек, предлагается установить минимальный уровень потенциально возможного годового дохода (от него зависит стоимость патента) — уменьшенный на 67% от установленных для Барнаула.
Закон о патентной системе в Алтайском крае был принят в 2012 году, но не достаточно хорошо работал в первую очередь потому, что предприниматели отдавали предпочтение системе ЕНВД, сказал Андрей Осипов.
Теперь, когда ЕНВД упраздняется, краевой закон потребовал тщательной проработки и актуализации.
«Мы четко привели в соответствие с федеральным законом виды деятельности, которые попадают под патентную систему (их 83)», — добавил Осипов.
Это первый шаг к поддержке предпринимателей, отметил спикер АКЗС Александр Романенко. Он рекомендовал депутатам как можно активнее проводить разъяснительную работу с предпринимателями по поводу нового закона.
«Мы не исключаем, что еще раз вернемся к данному законопроекту. Есть предприниматели, которые не могут перейти на патентную систему, и им помочь тоже необходимо», — заключил председатель АКЗС.
Еще одна мера поддержки бизнеса, которую законодательно закрепили депутаты, это продление действия до 1 января 2024 года нулевой налоговой ставки при применении упрощенной и патентной систем налогообложения для индивидуальных предпринимателей.
Мера поддержки действует для впервые зарегистрированных предпринимателей. Они должны осуществлять деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.
Инициаторами законопроекта также выступил губернатор края и единороссы.
Также разработчики предлагают расширить перечень видов деятельности, по которым допускается использование нулевой ставки.
Закон приняли единогласно в двух чтениях.
О длинных выборах
Депутаты в окончательной редакции приняли законопроект, который регулирует особенности голосования на выборах.
Голосовать теперь в Алтайском крае будут в течение трех дней. Ранее эту норму закрепили на федеральном уровне.
Причем действие нормы предлагается распространить на голосование на выборах как в Законодательное Собрание, так и на выборы губернатора Алтайского края, в органы местного самоуправления, на референдуме Алтайского края и местном референдуме.
Ирина Акимова,
глава избирательной комиссии Алтайского края:
По решению соответствующей избирательной комиссии на выборах может проводиться не в течении одного дня, воскресенья, как привыкли наши избиратели, а в течение не более трех дней. Особенностью является то, что это не общее правило. Решение может приниматься в конкретном случае, в течение 10 дней с момента назначения выборов.
Также в законопроекте предлагается установить право для партий внести мотивированное представление по досрочному прекращению полномочий члена комиссии с правом решающего голоса.
О новом бизнес-омбудсмене
Парламентарии утвердили Андрея Осипова в должности уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае. Он сменил на этом посту Павла Нестерова.
Депутаты досрочно прекратили полномочия прежнего бизнес-омбудсмена, а потом проголосовали за назначение Осипова.
«Хочу поблагодарить Павла Аркадьевича за его многолетний труд. 7 лет он бессменно защищал права предпринимателей. Какой объем работы он перелопатил!» — сказал председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.
К добрым словам и пожеланиям Павлу Нестерову присоединились депутаты всех фракций, отметив его неравнодушие в работе с бизнес-сообществом.
«Больше 20 лет я и многие здесь сидящие знают Павла Аркадьевича и по депутатской, и по предпринимательской деятельности. История неумолимо движется вперед. К этому нужно относиться философски. Вы всегда среди нас и рядом с нами. По-человечески и от себя лично говорю вам слова благодарности за то, что вы сделали для нашего региона», — обратился к Нестерову Александр Романенко.
В ответ экс-омбудсмен также поблагодарил коллег за большую совместную работу и пожелал развития институту уполномоченного.
Для Андрея Осипова решение дать согласие на должность бизнес-омбудсмена далось непросто, сказал он, но в то же время новая работа будет интересна и «достаточно перспективна», с учетом того, что он сам много лет отдал бизнесу.
«Деятельность по защите прав предпринимателей стала еще более актуальна с 2020 года, поскольку пандемия бросает вызовы не только гражданам, но и бизнесу. Конечно, главным в ближайшее время я считаю налаживание тесного контакта с бизнес-объединениями. Определенные наказы мне уже сформулировали», — прокомментировал Осипов.
Уполномоченный по правам предпринимателей назначается на 5 лет.
Также парламентарии проголосовали за освобождение Андрея Осипова от депутатских полномочий и от руководства правовым комитетом.
Какие еще законы приняли депутаты
Бюджет ТФОМС
Бюджет территориального фонда ОМС в Алтайского на 2021 год в доходной части составит 35 млрд 952 млн, его объем по сравнению с текущим годом вырос на 3,6% рублей. Их основная часть — 35 млрд 200 млн рублей — поступит из Федерального фонда ОМС.
Аналогичной будет и сумма расходов.
На оказание скорой медицинской помощи расходы увеличатся по сравнению с 2020 годом на 11% (на 200 млн рублей), на медицинскую реабилитацию переболевших коронавирусом направят дополнительно 27 млн рублей.
Льготы для аграриев
В двух чтениях парламентарии поддержали законопроект о расширении круга субъектов, которые могут получить заемные средства на льготных условиях в сфере агропромышленного производства.
На льготные кредиты могут претендовать организации и предприниматели при условии, что:
- доля дохода от реализации их продукции в годовом доходе составляет не менее 70%,
- по истечении 3-х лет с даты заключения кредитного договора (не позднее даты его окончания) доля дохода от реализации продукции в общем доходе не меньше 70% за год,
- аграрии входят в состав национальных проектов (или программ) по направлениям, определенным президентом РФ.
Имя ансамблю «Алтай»
Государственному молодежному ансамблю песни и танца Алтая присвоили имя Александра Федоровича Березикова.
Художественный руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Александр Березиков скончался в ковидном госпитале 10 октября на 65 году жизни.
Он возглавлял ансамбль с 2011 года.
«Перенарезка» округов
Депутаты приняли изменение границ смежных с избирательным округом № 22 округов № 23 (куда входит часть Индустриального района Барнаула), № 24 и № 25 (оба находятся в Ленинском районе Барнаула).
Изменения произвели с учетом численности избирателей, зарегистрированных в пределах указанных округов, по состоянию на 1 июля 2020 года.
В заключении сессии перед депутатами с докладом о текущей ситуации с коронавирусом выступила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Народные избранники задали интересующие их вопросы и приняли информацию к сведению.
На следующую сессию депутаты соберутся на неделю раньше обычного — 17 декабря.