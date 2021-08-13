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Политика

Алтайские депутаты заявили о требовании властей регистрироваться в «идеологически чуждом» мобильном приложении

Алтайский крайком КПРФ обратился в прокуратуру после того, как замначальника департамента по вопросам внутренней политики Алтайского края Александр Рыбаков прислал письмо о необходимости для местных депутатов зарегистрироваться в мобильном приложении «ВВЕРХ».

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

Письмо пришло в районные администрации, рассказывают в пресс-службе крайкома.

Письмо о необходимости регистрации в приложении.
Письмо о необходимости регистрации в приложении.
t.me/kprfaltay

«Это приложение является проектом „Единой России“ и создано для членов и сторонников этой партии, о чем напрямую сказано в Play Маркете. Кроме того, оно предусматривает авторизацию с указанием мобильного телефона, фамилии-имени-отчества, даты рождения и иных персональных данных», — пояснили коммунисты.

Они уверены, что таким образом госслужащий использует свое служебное положение для принуждения к сбору и обработке персональных данных депутатов.

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