Алтайские депутаты заявили о требовании властей регистрироваться в «идеологически чуждом» мобильном приложении

Письмо пришло в районные администрации, рассказывают в пресс-службе крайкома.

«Это приложение является проектом „Единой России“ и создано для членов и сторонников этой партии, о чем напрямую сказано в Play Маркете. Кроме того, оно предусматривает авторизацию с указанием мобильного телефона, фамилии-имени-отчества, даты рождения и иных персональных данных», — пояснили коммунисты.