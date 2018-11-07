Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии

Всем участникам опроса предложено подумать, как партии стать более современной и эффективной политической силой, как повысить эффективность коммуникаций с гражданами, какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях, а также предложить новые решения для развития страны.

По словам секретаря Регионального отделения партии Александра Романенко, основная задача опроса состоит в том, чтобы совместно, самым широким кругом выработать предложения по повышению эффективности партийной работы в целом.

Александр Романенко,

секретарь Регионального отделения партии:

Запуская внутрипартийный опрос, мы хотим получить от жителей края, рядовых партийцев и многочисленных сторонников «Единой России», ответ на главный вопрос — какой они видят партию в будущем. Мы предложили своим респондентам обдумать новые подходы при проведении избирательных кампаний, предложить инструменты для повышения эффективности работы первичек, ответить на вопрос, что необходимо для привлечения в партию новых людей.

Сбор предложений продлится до 8 ноября. Итоги опроса подведут в рамках работы Региональной конференции, на четырех площадках партийной дискуссии «Обновление 2018». Лучшие предложения будут направлены в Центральный исполнительный комитет «Единой России» и обсудят на съезде партии, который пройдет в Москве с 7 по 8 декабря.