Алтайские единороссы определили лучшие местные отделение и перезапустили платформы

Главной темой заседания Регионального политсовета «Единой России» стало подведение итогов выборной кампании. Партийцы обсудили результаты голосования на выборах губернатора в разрезе эффективности местных отделений. Разговор вышел непростым — работа 11 местных организаций была признана неэффективной. Их руководство в ближайшее время ждет серьезная кадровая ревизия. В то же время были определены территории-передовики, которых оказалось существенно больше чем аутсайдеров.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России»:

Наш кандидат набрал более 60% в Ключевском, Краснощековском, Родинском, Заринском, Крутихинском, Кытмановском, Ельцовском, Тогульском, Петропавловском, Баевском, Солонешенском, Каменском, Тюменцевском и Алтайском районах. В 37 муниципалитетах результат выше среднекраевого.

Помимо выборов губернатора единороссы подвели черту избирательной кампании на местном уровне.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России»:

В единый день голосования было выставлено для замещения 476 мандатов. Мы получили более 73% или 343 мандата. Таким образом, как и в прошлом году, мы «держим планку» результатов партии на уровне 70%. Это хороший результат, который позволяет нам продолжать работу по развитию края и муниципалитетов, выступать проводниками курса президента и партии «Единая Россия».

По его словам, выборы главы региона ставят точку в череде избирательных кампаний, практически беспрерывно проходивших в регионе в последние годы.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России»:

Мы успешно отработали в рамках избирательной кампании президента, сформировали полностью новый состав представительных органов на уровне муниципалитетов и, теперь, наш кандидат победил на выборах губернатора. Следующие масштабные выборы — выборы депутатов Государственной Думы и депутатов краевого Законодательного Собрания пройдут только в 2021 году. У нас сегодня достаточно времени, чтобы «подтянуть» отстающие местные и первичные отделения, провести аудит членов и сторонников партии, усилить проектную работу.

Еще одной важной темой в повестке заседания стал вопрос о работе партийных платформ в регионе. В данный момент институт платформ находится на этапе перезагрузки на уровне страны — формируется организационная структура и выстраивается система планирования мероприятий. Всего в данный момент партия насчитывает четыре дискуссионных площадки — либеральная, социальная, патриотическая и предпринимательская. Региональный политсовет закрепил региональных председателей за каждым направлением работы.