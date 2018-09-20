Алтайские единороссы организуют обучение для профессионалов и любителей театра

Обучать сценическому искусству будут педагоги из Санкт-Петербурга: преподаватель Национального института театра, художественный руководитель Студии Михаила Чехова в России Елена Кузина и старший преподаватель кафедры сценической речи РГИСИ Любовь Мочалина.

По словам координатора проекта «Культура малой Родины» Натальи Кувшиновой, сейчас в рамках проекта уделяется внимание совершенствованию материально-технического базы объектов культуры. Идет ремонт городских театров и районных домов культуры, обновляется и докупается необходимая аппаратура, готовятся новые постановки.

Без сомнения это нужно делать, так как финансирования на эти цели долгое время не было никакого, и до сих пор многие объекты находятся в плохом состоянии. Но основой в этой отрасли является как раз то, что нельзя потрогать руками. Я имею в виду сейчас творческое мастерство, общение с аудиторией, идеи, новые сценарии и многое другое. Сфера культуры — это всегда чуть больше, чем просто работа. Поэтому наш проект предусматривает, в том числе, работу с профессиональным сообществом — повышение компетенций, квалификации, обмен опытом, новые знания.