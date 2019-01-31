Алтайские единороссы высказались по поводу своего этического поведения

«Члены „Единой России“ должны быть примером для членов других партий, в том числе в вопросах личной скромности и ответственности за свои действия», — сказал лидер алтайских единороссов Александр Романенко на партконференции 30 января. Тему этического поведения членов партии затронул не только он.

Обязательные этические требования к поведению единороссов внесли в устав партии на ее съезде в декабре в Москве. Не в последнюю очередь — из-за серии громких высказываний со стороны чиновников или депутатов от «ЕР», прогремевших на всю страну.

По словам Романенко, необходимость принятия морально-нравственных норм давно сложилась. Личная скромность и сдержанность в публичном поведении, по его мнению, поможет укрепить авторитет партии. Слова и действия членов партии не должны диссонировать с жизнью рядовых граждан, считает Романенко.

Свою позицию по поводу поведения правильного единоросса высказал и Даниил Бессарабов, депутат Госдумы от Алтайского края. Он также призвал соблюдать правила внутреннего поведения.

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной думы:

Они заключаются в том, что надо начинать с себя: с доброжелательного, заинтересованного, вдумчивого отношении ко всем людям. Более скромно самим себя вести, членам семьи. Не давать поводов для справедливых замечаний в свой адрес.

По словам Бессарабова уважение к избирателям может проявляться даже в одежде: на официальное мероприятие не нужно являться «в расстегнутой футболке, шортах».

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной думы:

И конечно, в рамках личного приема, общения с людьми, каким бы сложным не был вопрос, как бы эмоционально трудно не приходилось избирателям, нужно уважительно относиться к ним.

Депутат добавил, что с уничижительными высказываниями «люди не готовы мириться». Партия, по его словам, не должна мириться тоже «как передовая политическая сила».