Алтайские единороссы закрепят депутатов за каждым объектом национальных проектов в регионе

Такое решение Президиума Регионального политсовета, принятое в рамках реализации Послания Президента, озвучил Секретарь Регионального отделения Партии Александр Романенко. Он напомнил, что в 2019 году Алтайский край из 67 федеральных программ, реализуемых в стране в рамках нацпроектов, примет участие в 52. И партия «Единая Россия» в регионе взяла на себя контроль над их реализацией.

Лидер алтайских единороссов рассказал, что в задачи депутатов будет входить контроль хода работ, сбор предложений, оценок, мнений людей о том, что происходит на территории, как, на их взгляд, идет работа по нацпроекту.

«На реализацию многолетних национальных проектов региону выделяются значительные финансовые средства. Они будут направлены в муниципалитеты на осуществление работ на самых различных объектах. Эти средства из бюджета, и наши избиратели не должны ждать результата годами. Каждый житель вправе знать, что будет сделано в его населенном пункте и в какие сроки. Где-то это будут средства на строительство нового объекта, скажем, спортивного, в другом муниципалитете — закупка нового оборудования в больницу, или сельский клуб, в третьем — на строительство дороги или мероприятия по улучшению жилищных условий. Территорий у нас много и нужды везде разные. И здесь, главное — донести до людей информацию о работе нацпроекта на их территории и получить оценку того, что сделано», — считает секретарь.