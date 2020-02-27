Алтайские эсеры предложили поменять Конституцию РФ по-своему

Депутат Госдумы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Александр Терентьев на пресс-конференции 26 февраля рассказал о том, над какими поправками и уточнениями к Конституции работает партия и почему правительство и Госдуму необходимо скорее обновить.

Не делало и ушло

По мнению Александра Терентьева, правительство России ушло в отставку сразу после президентского послания Федеральному Собранию не случайно. Прежнее правительство, как считает парламентарий, было уже не в состоянии реализовать задачи, которые поставил президент.

Прежний кабмин был нацелен на заморозку экономического состояния страны и поддержку уровня инфляции. Ему на смену должны прийти другие люди, которые смогут решить новые задачи.

Формирование правительства согласно будущим поправкам к Конституции станет осуществлять Госдума. Логичным будет обновить и саму нижнюю палату парламента, считает Терентьев.

Кстати, еще в 2016 году лидер «СР» Сергей Миронов говорил, что правительство должно «делать или уходить». Уже тогда он пророчил, что идеи партии «все равно пробьют себе дорогу». Так и вышло.

По словам Александра Терентьева, цели, которые поставил президент, совпадают с теми, которых из года в год добивается «Справедливая Россия».

Александр Терентьев,

лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае:

Мы добиваемся социально-ответственной власти, ликвидации разрыва между богатыми и бедными. Работающий человек не должен быть бедным. Это мы и услышали в тезисах послания президента.

Объявленное президентом внесение поправок к Конституции РФ стало началом для развития новой России, считает лидер алтайских справедливороссов.

«Эти поправки должны более четко сформулировать правила, по которым будет жить власть. Мы говорим фактически о тектоническом сдвиге и глобальном изменении внутренней социально-экономической политики государства», — отметил он и подчеркнул, что партия «Справедливая Россия» справится с теми задачами, которые поставил президент.

Какие поправки и уточнения предлагает «Справедливая Россия»

Ключевым изменением, по мнению эсеров, должна стать отмена пенсионной реформы и возврат прежних условий: женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.

Также партийцы предлагают, чтобы индексация пенсии была не только у неработающих, но и у работающих пенсионеров согласно официальной величине инфляции.

Минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом.

Центробанк, как считают в партии, должен подчиняться госорганам и не только отслеживать устойчивость рубля, но и отвечать за экономический рост в стране и занятость населения. В этой связке эсеры видят основу экономической политики.

То , что нужно людям

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов рассказал, что депутаты активно работают над поправками на всех уровнях. У эсеров есть представители и в соответствующей рабочей группе, и в комитетах.

Сразу скажу, что мы по сути своей — самая профессиональная фракция, будь то в Госудме или Заксобрании. По количеству и, главное, качеству тех законопроектов, которые мы вносим, мы находимся на первом месте.

Это касается даже поправок к поправкам, отметил Молотов. Пока из огромного числа предложений лишь одна действительно заслуживает серьезного внимания.

«Поправку, чтобы пенсии индексировались не регулярно, как предложил это президент, а ежегодно, предложила фракция партии „Справедливая Россия“ и лично наш депутат Галина Хованская. Это говорит о том, что мы формулируем поправки и законопроекты, которые нужны людям», — считает депутат.

Александр Терентьев добавил, что партия будет отслеживать и контролировать выполнение Конституции и тех законов, которые должны будут принять. А будет их не менее сотни.

В качестве основной даты для проведения Всероссийского голосования по поправкам к Конституции рассматривают 22 апреля.

По данным ВЦИОМ, в голосовании готовы участвовать 66% опрошенных россиян.