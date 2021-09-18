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Политика

Алтайские избиратели могут проголосовать на дому

Избиратели Алтайского края могут проголосовать на дому. Но для этого нужны веские причины.

Выборы в Алтайском крае, 2021.
Выборы в Алтайском крае, 2021.
altai-terr.izbirkom.ru

Это — состояние здоровья, инвалидность, возраст, необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися и т.д.

Чтобы проголосовать на дому, нужно подать заявление в участковую избирательную комиссию. Сделать это можно лично, по телефону, обратиться с письменным заявлением, а также воспользоваться специальным сервисом на портале «Госуслуги», говорится в сообщении избиркома Алтайского края.

Заявление можно подать до 14:00 19 сентября.

При обращении с таким заявлением необходимо указать:

  • фамилию, имя, отчество;

  • адрес места жительства;

  • причину, по которой нет возможности прибыть в помещение для голосования.

Члены участковых комиссий приедут в специальных халатах, масках, а избиратель получит индивидуальный пакет, в котором будут перчатки, маска и избирательные бюллетени.

Явка на 20:00 первого дня голосования в Алтайском крае на выборах депутатов Госдумы и АКЗС, 17 сентября, составила 11,64%.

В среднем по районам края явка — 14,3%, по городам — 9,3%.

Лидером по голосованию стал ЗАТО Сибирский (41,3%), а также Родинский (26,3%) и Завьяловский (25,8%) районы.

Помимо выборов депутатов Госдумы и АКЗС барнаульцы участвуют и в голосовании по определению места для установки стелы «Город трудовой доблести».

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