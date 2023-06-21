21 июня
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Политика

Алтайские коммунисты пожаловались в избирком на канал «Катунь-24»

Депутат Барнаульской городской думы Юрий Красильников сообщил, что направил жалобу в избирательную комиссию Алтайского края на телеканал «Катунь-24» из-за нарушения правил агитации. Об этом Красильников рассказал в своем Telegram-канале.

Юрий Красильников.
Юрий Красильников.
Фото: Виталий Барабаш.

По словам депутата, в эфир телеканала «Катунь-24» выходило короткое интервью с одним из кандидатов в губернаторы, который уже уведомил избирком о своем выдвижении.

При этом, отмечает Красильников, сообщения о том, что это оплачено из средств избирательного фонда кандидата, нет. Также он заявил о ряде «других нарушений».

Рассмотреть жалобу сотрудники избиркома должны в течение пяти дней. В случае, если нарушение подтвердится, то телеканалу может грозить штраф до 100 тыс. рублей.

При повторном подобном нарушении, считает депутат, каналу могут наложить запрет на эфир до окончания выборов.

Ранее в краевом избиркоме рассказали о готовности Алтайского края к применению дистанционного электронного голосования.

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