Алтайские коммунисты подали в суд на губернаторский канал и журналиста Кудинова

Алтайское краевое отделение КПРФ подало в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к ИД «Регион» (телеканал «Катунь 24») и журналисту Артему Кудинову. Предварительное судебное заседание назначили на 30 октября 2018 года.

Как сообщила altapress.ru первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, коммунистов оскорбил выпуск передачи Кудинова «Постфактум», который вышел еще 21 мая 2018 года. В нем журналист высказывал свое мнение по поводу смещения Прусаковой с поста руководителя фракции в АКЗС и деятельности алтайских коммунистов вообще.

В выпуске Кудинов обвинил членов алтайского отделения КПРФ в продажности, присвоении квартиры, растрате денег, торговле мандатами. «Чем меньше дырка, тем сильнее из нее дует», — сделал вывод журналист.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

В течение трех минут он просто лил грязь на отделение партии и ее членов, использовал скабрезные фразы и выражения. Причем фактов, которые бы подкрепляли высказывания Кудинова, у него нет. Мария Прусакова. Олег Богданов Если бы он это написал на своей странице в Facebook, то это было бы его личное мнение, на которое он имеет право. Но когда человек произносит такое на телеканале, который финансируется из краевого бюджета, это совсем другая ситуация. Мы считаем, что он нарушил элементарные этические нормы и дискредитировал себя как журналиста.

Напомним, весной 2018 года внутри фракции компартии в АКЗС произошел раскол. Депутаты-коммунисты Андрей Сартаков, Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Владимир Попов и Олег Кравченко сместили с поста руководителя парламентского объединения Марию Прусакову. В ответ та добилась их исключения из партии.

Талдыкин продолжает возглавлять фракцию партии в краевом заксобрании, а Прусакова остается секретарем крайкома КПРФ.