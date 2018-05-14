Революция: фракцию коммунистов в АКЗС внезапно возглавил машинист электровоза

Заседание фракции прошло утром. На нем присутствовали шесть депутатов: Мария Прусакова, Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Владимир Попов, Андрей Сартаков и Олег Кравченко. Таким образом, не было только двух членов фракции: Вероники Лапиной и Вячеслава Початова.

Все, кроме Прусаковой, проголосовали за смену руководителя. На вопрос, почему вообще этот пункт был поставлен на повестку заседания, Максим Талдыкин ответил, что это "наши внутрипартийные дела". Он также отказался комментировать, были ли у него замечания к работе фракции как у простого депутата.

Талдыкин сообщил, что главными принципами его работы как руководителя будут "организованность и коллегиальность".

Мария Прусакова отказалась от комментариев. Она заявила, что позже крайком партии опубликует заявление на эту тему.

Что случилось в КПРФ?

Отношения внутри фракции с самого начала были крайне непростыми. В откровенной оппозиции к лидеру еще с прошлого года находились Владимир Попов, Андрей Сартаков и Юрий Астанчик. Осенью 2017 года они поддержали проект бюджета края в то время, как остальная фракции голосовала против.

После этого Сартаков лишился поста первого секретаря барнаульского горкома. Речь также шла о возможной передаче "платной" должности, которую сейчас занимает в АКЗС Астанчик, какому-то другому члену фракции. Для этого требовалось бы одобрение и других фракций, однако выстроить конструктивные отношения с ними Марии Прусаковой не слишком удалось, сообщали ранее altapress.ru в "Единой России" и "Справедливой России".

В конце апреля стало известно, что из партии исключили Владимира Попова.

Мария Прусакова также занимает пост первого секретаря крайкома партии. Отчетно-выборная конференция, где могут подтвердить ее полномочия на этом посту или сменить лидера, пройдет в июне 2018 года.