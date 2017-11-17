Три алтайских депутата поплатились должностями за то, что поддержали бюджет на 2018 год

Члены фракции КПРФ в краевом Заксобрании Юрий Астанчик, Владимир Попов и Андрей Сартаков понесут наказание за нарушение партийной дисциплины. Они, вопреки решению партии, проголосовали за принятие в первом чтении проекта бюджета на 2018 год. 16 ноября состоялось заседание бюро крайкома, на котором в числе прочего обсуждалось их поведение. Первый секретарь крайкома Мария Прусакова официально подтвердила altapress.ru, что вопрос работы фракции рассматривался, но отказалась комментировать подробности, сославшись на норму устава партии.
Прусакова однако сообщила, что на бюро было принято решение о назначении исполняющим обязанности первого секретаря горкома Анатолия Барсукова. Это автоматически означает, что Андрей Сартаков этого поста лишился.
Кроме того, рассказала Прусакова, крайком будет выходить к депутатам АКЗС с инициативой о том, чтобы на постоянной основе (то есть за зарплату) в заксобрании работал депутат-коммунист Максим Талдыкин. Сегодня это место занимает как раз провинившийся Юрий Астанчик, он является зампредом комитета по аграрной политике и природопользованию. Соответственно, он этого поста может лишиться.
Информацию об исключении Владимира Попова из партии Мария Прусакова опровергла, сказав, что он остается членом и партии, и фракции.
Это уже не первый конфликт в крайкоме КПРФ, участниками которого являются Сартаков и Попов. Так, весной этого года разгорелся конфликт из-за того, что Владимир Попов якобы подал жалобу в ЦК на первого секретаря крайкома Марию Прусакову. Тогда официально эту информацию не подтвердил даже эмиссар ЦК Юрий Афонин, специально приехавший в регион, однако факт противоречий косвенно подтвердил, при этом он отчитал бузотеров и поддержал Прусакову.
Юрий Афонин,
секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы:
Я считаю, что в условиях сложной внутриполитической, внешнеполитической и социально-экономической ситуации говорить о каких-то исключениях из партии, разборках неправильно. Если кто-то не хочет решать эти задачи, а пытается вместо этого искать лазейки, что-то менять, интриговать, партия всегда даст очень жесткую конкретную оценку. Если ты пришел использовать депутатский мандат в своих интересах, нам с тобой не по пути, какие бы там прошлые заслуги не были. Если у кого-то личные амбиции, то мы их быстро и легко укротим.
Нарушение партийной дисциплины дало весомый повод действующему руководству крайкома "укротить амбиции" внутрипартийных оппонентов.
Добавим, что Юрий Астанчик второй год подряд "осекается" в вопросе оценки проекта бюджета. В прошлом году, будучи только что избранным депутатом, он в эфире телеканала "Катунь24" высказался в поддержку документа, хотя фракция придерживалась обратного мнения. Тогда это сочли, скорее, конфузом. В этом году повторной ошибки партия ему уже не простила.
Факт
За принятие проекта бюджета в первом чтении также проголосовала Вероника Лапина, но она объяснила это технической ошибкой и подала соответствующее заявление.
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