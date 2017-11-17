Три алтайских депутата поплатились должностями за то, что поддержали бюджет на 2018 год

Прусакова однако сообщила, что на бюро было принято решение о назначении исполняющим обязанности первого секретаря горкома Анатолия Барсукова. Это автоматически означает, что Андрей Сартаков этого поста лишился.

Кроме того, рассказала Прусакова, крайком будет выходить к депутатам АКЗС с инициативой о том, чтобы на постоянной основе (то есть за зарплату) в заксобрании работал депутат-коммунист Максим Талдыкин. Сегодня это место занимает как раз провинившийся Юрий Астанчик, он является зампредом комитета по аграрной политике и природопользованию. Соответственно, он этого поста может лишиться.

Информацию об исключении Владимира Попова из партии Мария Прусакова опровергла, сказав, что он остается членом и партии, и фракции.

Это уже не первый конфликт в крайкоме КПРФ, участниками которого являются Сартаков и Попов. Так, весной этого года разгорелся конфликт из-за того, что Владимир Попов якобы подал жалобу в ЦК на первого секретаря крайкома Марию Прусакову. Тогда официально эту информацию не подтвердил даже эмиссар ЦК Юрий Афонин, специально приехавший в регион, однако факт противоречий косвенно подтвердил, при этом он отчитал бузотеров и поддержал Прусакову.

Юрий Афонин,

секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы:

Я считаю, что в условиях сложной внутриполитической, внешнеполитической и социально-экономической ситуации говорить о каких-то исключениях из партии, разборках неправильно. Если кто-то не хочет решать эти задачи, а пытается вместо этого искать лазейки, что-то менять, интриговать, партия всегда даст очень жесткую конкретную оценку. Если ты пришел использовать депутатский мандат в своих интересах, нам с тобой не по пути, какие бы там прошлые заслуги не были. Если у кого-то личные амбиции, то мы их быстро и легко укротим.

Нарушение партийной дисциплины дало весомый повод действующему руководству крайкома "укротить амбиции" внутрипартийных оппонентов.

Добавим, что Юрий Астанчик второй год подряд "осекается" в вопросе оценки проекта бюджета. В прошлом году, будучи только что избранным депутатом, он в эфире телеканала "Катунь24" высказался в поддержку документа, хотя фракция придерживалась обратного мнения. Тогда это сочли, скорее, конфузом. В этом году повторной ошибки партия ему уже не простила.

Факт

За принятие проекта бюджета в первом чтении также проголосовала Вероника Лапина, но она объяснила это технической ошибкой и подала соответствующее заявление.