Алтайские коммунисты исключили из партии предпринимателя Попова

21 апреля в ходе пленума алтайского отделения КПРФ из партии исключили депутата АКЗС и предпринимателя Владимира Попова. Об этом сообщает Политсиб.ру.
Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова подтвердила эту информацию. При этом в КПРФ отказались комментировать причины исключения Попова из партии. Также пока непонятно, останется ли депутат членом фракции коммунистов в АКЗС.
В течение последнего года между Прусаковой и Поповым разворачивался серьезный конфликт. Так, весной 2017 года Владимир Попов якобы подал жалобу на Марию Прусакову. Тогда официально эту информацию опровергли. Однако эмиссар ЦК Юрий Афонин, специально приехавший в регион, факт противоречий косвенно подтвердил.
В ноябре 2017 года Попов был в числе трех депутатов-коммунистов, которые одобрили краевой бюджет на 2018 год, хотя фракция голосовала против. После этого появилась информация о грядущем исключении бизнесмена из партии, однако Прусакова это опровергала.
Чем известен Владимир Попов?
Предприниматель Владимир Попов избрался в АКЗС по списку КПРФ — он считался основным спонсором партии на выборах в 2016 году. В 2005 году Попов недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год был главой Павловского района. Сейчас занимается бизнесом — официально он занимает должность коммерческого директора компании "Диво Алтая", которая производит подсолнечное масло.
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