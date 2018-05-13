Жители алтайского города добились ликвидации вредной для здоровья свалки

В конце ноября 2017 года на территорию бывшего лесоторгового склада (ул. Садовая, 30) начали приходить вагоны с "рудой". Территория эта была арендована, а через дорогу находятся жилые дома. Сразу после того, как там появилась "руда", оттуда стал доноситься "едкий тошнотворный кисло-металлический запах", рассказывают местные жители.

На все вопросы работники территории отвечали, что скоро будут перерабатывать эту "руду", а оставшийся шлак транспортировать дальше. Когда живущие рядом люди стали регулярно чувствовать головокружение, головные боли, резь в глазах и общую слабость, они стали жаловаться. Горожане подали обращения главе города, в прокуратуру, Роспотребнадзор и депутатам АКЗС.

Из сообщения местных жителей:

Отписки приходили самые разные, вплоть до того, что на законно арендованной территории вообще ничего нет. Из горбольницы пришел ответ, что зловонные кучи чуть ли не полезны и содержат много полезных ископаемых, которые и будут добываться на радость всего района.

23 февраля 2018 года арендатор в срочном порядке стал вывозить "руду", но работы приостановила полиция. До апреля cо зловонными кучами ничего не делали.

12 апреля редакция altapress.ru послала запрос в администрацию района по жалобам жителей. Там запрос перенаправили городу, и ответ пришел только 11 мая. Выяснилось, что кучи с рудой на территорию бывшего склада привезли самовольно, без согласия местной администрации. В ходе разбирательств по жалобам жителей выяснилось, что делал это Локтевский сереброплавильный завод, а "руда" — не что иное, как шлаковые отвалы. Территорию полностью очистили аккурат после получения запроса altapress.ru — с 13 по 15 апреля.