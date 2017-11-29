Жители алтайского села задыхаются от зловонного запаха с местного завода

Жители алтайского села Боровиха в Первомайском районе жалуются на нестерпимую вонь, исходящую от завода по производству костной муки. Этот запах люди описывают как подобный тому, что исходит от тухлого мяса. А недавно сельчане обнаружили недалеко от завода две вонючие ямы.
На неприятный запах от завода жители Боровихи уже жаловались в Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. В ведомстве ответили, что проверили воздух в районе завода, и превышений предельно допустимых уровней загрязняющих веществ не нашли. Правда, и запах на момент проверки в районе завода отсутствовал, сообщают "Наши новости".
Пару недель назад в 150 метрах от полей фильтрации люди нашли сооружения для накопления отходов: земляные насыпи, внутри которых находится вонючая жижа белого цвета. К этим вручную созданным ямам ведет накатанная автомобилями дорога, начинающаяся аккурат от завода. Руководство компании "Алтайкорм", занимающей площади завода, отрицает свою причастность к этим сооружениям — говорят, свои отходы возят в Новоалтайск.
Более того, руководство завода считает претензии жителей Боровихи надуманной. Депутату сельского совета прямо заявили: "Вы же варите дома суп? Это запах супа!"
Больше всего от неприятного запаха страдают те, кто живет в ста метрах от завода. Сам факт проживания людей так близко от перерабатывающего предприятия является нарушением норм СанПин. Владельцы здешних квартир стараются лишний раз не выходить на улицу и держат окна постоянно закрытыми. Одна из владелиц квартиры вблизи предприятия, не выдержав запаха, просто переехала в другое место и снимает жилье. Продать свою квартиру в таком "пахучем" мечте она не может. Кроме запаха есть и другие неприятные вещи: например, в районе предприятия повсюду валяются кости.
По факту нахождения зловонных ям недалеко от завода администрация поселка намерена провести разбирательство. А руководство завода в свою очередь пообещало в скором времени закупить оборудование, которое на треть снизит выбросы в воздух.
Ранее жителям поселка Малиновое Озеро Михайловского района удалось добиться закрытия шпалопропиточного завода из-за вредных выбросов в воздух.
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