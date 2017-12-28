Прокуратура нашла виновных в зловонном запахе, от которого страдают жители алтайского села

Лагуны для размещения жидких отходов располагались на площади 1897 квадратных метров на землях сельскохозяйственного назначения.

Алексей Грибков, координатор алтайского проекта ОНФ "Генеральная уборка" рассказал, что против должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях. Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений и рекультивации земельного участка.

Кроме того, ликвидацию зловонных ям в Первомайском районе на контроль взяли региональное министерство природных ресурсов и экологии, управление ветеринарии региона, территориальные управления Роспотребнадзора и Росреестра.

Напомним, на неприятный запах от завода жители Боровихи уже жаловались в Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. В ведомстве ответили, что проверили воздух в районе завода, и превышений предельно допустимых уровней загрязняющих веществ не нашли. Правда, и запах на момент проверки в районе завода отсутствовал, сообщают "Наши новости".

В 150 метрах от полей фильтрации люди нашли сооружения для накопления отходов: земляные насыпи, внутри которых находится вонючая жижа белого цвета. К этим вручную созданным ямам ведет накатанная автомобилями дорога, начинающаяся аккурат от завода. Руководство компании "Алтайкорм", занимающей площади завода, отрицает свою причастность к этим сооружениям — говорят, свои отходы возят в Новоалтайск.