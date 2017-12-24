Общественники вскрыли экологические нарушения на 135 миллиардов рублей

За 2,5 года центр общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса "путинского" Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявил экологических нарушений на сумму 135 млрд рублей. Об этом сообщил координатор центра, депутат Госдумы Николай Будуев, передает пресс-служба "фронтовиков".
По словам Будуева, центру удалось спасти от вырубок более 400 тыс. га леса и более 100 особо охраняемых природных территорий. Также за время работы общественники помогли правоохранителям возбудить 300 административных и уголовных дел в отношении нарушителей природоохранного законодательства.
Чтобы эффективнее защищать природу, в ОНФ предлагают создать Экологический кодекс. Дело в том, что в законодательной базе Российской Федерации существует множество нормативно-правовых актов, которые посвящены экологической сфере, но они не систематизированы и плохо согласованы друг с другом. Это одна из первопричин экологических проблем в нашей стране, отметили активисты. Экологический кодекс, по их замыслу, должен разрешить ситуацию. Такую идею озвучили 19 декабря на "Форуме действий" ОНФ в Москве.
Владимир Гутенев,
координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса:
— Такой законодательный акт соберет разрозненные нормы, что в свою очередь позволит эффективно развивать экологическую политику государства, даст возможность подробно описать порядок действий граждан и юридических лиц, чья деятельность оказывает воздействие на окружающую среду. Такой документ не позволит корыстным бизнесменам и коррумпированным чиновникам скрывать причиненный вред и будет способствовать профилактике правонарушений в сфере экологии.
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