Общественники вскрыли экологические нарушения на 135 миллиардов рублей

По словам Будуева, центру удалось спасти от вырубок более 400 тыс. га леса и более 100 особо охраняемых природных территорий. Также за время работы общественники помогли правоохранителям возбудить 300 административных и уголовных дел в отношении нарушителей природоохранного законодательства.

Чтобы эффективнее защищать природу, в ОНФ предлагают создать Экологический кодекс. Дело в том, что в законодательной базе Российской Федерации существует множество нормативно-правовых актов, которые посвящены экологической сфере, но они не систематизированы и плохо согласованы друг с другом. Это одна из первопричин экологических проблем в нашей стране, отметили активисты. Экологический кодекс, по их замыслу, должен разрешить ситуацию. Такую идею озвучили 19 декабря на "Форуме действий" ОНФ в Москве.

Владимир Гутенев,

координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: