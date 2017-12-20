Борьба с бедностью, переворот в медтехнологиях: Путин выступил с первой программной речью

Глава государства пообещал вывести Россию в мировые интеллектуальные лидеры во всех сферах, не прекращая борьбу с бедностью и социальным неравенством.

Президент РФ также обозначил задачи, которые ставит перед собой "на годы вперед". "Сбережение и преумножение нашего народа. Это — создание новой экономики. Развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да всех регионов нашей огромной страны. Наконец, это вызов будущего — настоящий переворот в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова. В образовании", — сказал Путин.

При этом, по его словам, посторонняя помощь России не нужна.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Отгораживаться от этих мировых тенденций или пытаться лишь следовать за кем-то — безусловно, это не наш выбор, это не может быть нашим выбором. У нас есть все возможности, и мы это во многом уже сделали, восстановить те компетенции, где мы, безусловно, были лидерами всегда.

Путин также подвел итоги своих предыдущих лет президентства: напомнил, что в начале 2000-х годов России предрекали развал страны, государственный коллапс, вымирание нации, неспособность ответить на вызовы, с которыми она столкнулась в борьбе с международным терроризмом, невозможность решить многие социальные проблемы, выйти из экономических проблем.

"Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по важнейшим направлениям развития. Шагнули далеко вперед — и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении безопасности страны. Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед", — подчеркнул он.

"Нам еще многое предстоит сделать. Прежде всего ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. А уровень этих проблем еще, к сожалению, пока очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные, исторические вызовы", — продолжил он.

Путей преодоления этих проблем, как и способов вывода России в мировые интеллектуальные лидеры, президент пока не обозначил.

Свой долг и как действующего президента, и как кандидата в президенты Путин, по его словам, видит в том, чтобы "беречь государственность России и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все — даже то скромное, чего мы уже добились", пишет "Росбалт".

Полный текст выступления президента РФ Владимира Путина — на сайте Кремля.

Факт

Путин объявил о своем решении принять участие в президентских выборах 6 декабря, в ходе общения с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.