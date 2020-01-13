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13 января
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Политика

Алтайские либерал-демократы обрели нового лидера

Помощник депутата Государственной Думы Максим Крайн с 13 января вступил в должность и.о. координатора алтайского отделения ЛДПР, сообщила пресс-служба партии.

Лидер алтайских либерал-демократов Максим Крайн и Владимир Жириновский.
Лидер алтайских либерал-демократов Максим Крайн и Владимир Жириновский.
пресс-служба ЛДПР

Нового лидера алтайских либерал-демократов назначил Высший Совет ЛДПР.

В партии делают ставку на молодежь. Главе Алтайского отделения ЛДПР 25 лет. Однако он уже имеет внушительный политический опыт. Максиму Крайну 25 лет, но он уже имеет внушительный политический опыт, уверяют в местном отделении.

Он в избирательной кампании по выборам в Совет депутатов городского поселения Сосногорск в родной Республике Коми. В итоге занял второе место, набрав больше 32% голосов.

Также Крайн работал помощником члена Совета Федерации, экс-министра труда и социального развития РФ Сергея Калашникова.

Три года был референтом Управления организационно-партийной работы в Центральном Аппарате ЛДПР, в 2019 году курировал Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа.

Прежний руководитель Евгения Боровиков была назначена координатором партии в Алтайском крае в 2015 году. Ее полномочия в этом качестве истекли 31 октября 2019 года.

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