Алтайские либерал-демократы обрели нового лидера

Нового лидера алтайских либерал-демократов назначил Высший Совет ЛДПР.

В партии делают ставку на молодежь. Главе Алтайского отделения ЛДПР 25 лет. Однако он уже имеет внушительный политический опыт. Максиму Крайну 25 лет, но он уже имеет внушительный политический опыт, уверяют в местном отделении.

Он в избирательной кампании по выборам в Совет депутатов городского поселения Сосногорск в родной Республике Коми. В итоге занял второе место, набрав больше 32% голосов.

Также Крайн работал помощником члена Совета Федерации, экс-министра труда и социального развития РФ Сергея Калашникова.

Три года был референтом Управления организационно-партийной работы в Центральном Аппарате ЛДПР, в 2019 году курировал Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа.

Прежний руководитель Евгения Боровиков была назначена координатором партии в Алтайском крае в 2015 году. Ее полномочия в этом качестве истекли 31 октября 2019 года.