Алтайские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак рассказал об этом во время онлайн совещания с регионами, посвященного вопросам обеспечения медиков продуктами в условиях пандемии коронавируса.

Андрей Турчак,

секретарь Генерального совета партии:

Врачи работают на передовой борьбы с коронавирусом. Резко возросла нагрузка, многие из них работают без выходных, сутками, буквально на износ. И каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других.

Он напомнил, что «Единая Россия» в рамках акции #СпасибоВрачам в регионах предоставила медицинским учреждениям новые машины, помогает со средствами индивидуальной защиты. Отдельно на совещании обсуждался вопрос обеспечения медиков питанием. Участники встречи отметили, что из-за перегруженного графика врачам некогда поесть, они работают сверхурочно. В таком случае предоставление продуктовых наборов — объективная необходимость. Секретарь Генсовета партии сообщил, что «Единая Россия» договорилась с крупнейшими розничными сетями страны о предоставлении продуктовых наборов медикам.

Денис Голобородько,

руководитель Регионального исполкома «Единой России»: