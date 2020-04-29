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Алтайские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак рассказал об этом во время онлайн совещания с регионами, посвященного вопросам обеспечения медиков продуктами в условиях пандемии коронавируса.

Коронавирус.
Коронавирус.
zdravalt.ru

Андрей Турчак,
секретарь Генерального совета партии:

Врачи работают на передовой борьбы с коронавирусом. Резко возросла нагрузка, многие из них работают без выходных, сутками, буквально на износ. И каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других.

Он напомнил, что «Единая Россия» в рамках акции #СпасибоВрачам в регионах предоставила медицинским учреждениям новые машины, помогает со средствами индивидуальной защиты. Отдельно на совещании обсуждался вопрос обеспечения медиков питанием. Участники встречи отметили, что из-за перегруженного графика врачам некогда поесть, они работают сверхурочно. В таком случае предоставление продуктовых наборов — объективная необходимость. Секретарь Генсовета партии сообщил, что «Единая Россия» договорилась с крупнейшими розничными сетями страны о предоставлении продуктовых наборов медикам.

Денис Голобородько,
руководитель Регионального исполкома «Единой России»:

В Алтайском крае в рамках данной акции партия договорилась о сотрудничестве с торговой сетью «Аникс». В ближайшее время продуктовые наборы для медработников будут сформированы и направлены в медучреждения, перепрофилированные на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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