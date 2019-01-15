Алтайские парламентарии хотят ввести ответственность для собственников брошенных автомобилей

На прием к секретарю обратился житель краевой столицы Сергей Калинин. Являясь председателем совета дома № 27 по улице 50 лет СССР, он столкнулся с проблемой, связанной с парковкой брошенных автомобилей. По словам барнаульца, уже порядка семи лет во дворе вверенного ему дома стоит крупногабаритный автомобиль, мешающий очистке двора от снега, благоустройству и проведению других хозяйственных работ.

Сергей Калинин,

житель краевой столицы:

Его владельцы проживают в нашем доме, и, на сегодняшний день, у нас нет законных механизмов для того, чтобы убрать авто, который по сути, брошен во дворе, — рассказал Сергей Калинин. — Мы изучили практику других городов по этой теме. Я хочу обратиться к краевым депутатам с предложением добавить в статью краевого закона «об административной ответственности» новый состав нарушения. Это бы развязало жителям таких домов, как наш, руки в борьбе с «подснежниками». Тем более, что проблема актуальна не только для Барнаула, а в целом для края.

Сергей также добавил, что помимо неудобства это еще и вопрос безопасности: такие брошенные машины создают дополнительную нагрузку на дворы, мешают проезду скорой помощи и пожарных расчетов.

Александр Романенко отметил, что проблема, поднятая барнаульцем, уже изучается депутатами Барнаульской городской Думы, и краевой парламент готов оказать им содействие в разработке соответствующей законодательной инициативы.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского реготделения партии , председатель АКЗС:

Принятые нами осенью прошлого года два краевых закона, дающие право органам местного самоуправления устанавливать правила благоустройства своей территории, и предусматривающие меры административного воздействия за нарушения, в большей степени распространяются на автомобили, припаркованные на газонах, тротуарах и в других неположенных местах. Знаю, что депутаты Барнаульской городской Думы решили пойти дальше и в настоящее время рассматривают проблему, связанную с брошенными автомобилями. Такая проблема в городе есть, и ваша инициатива понятна и актуальна.

Он заверил, что депутаты краевого парламента окажут барнаульским коллегам помощь в подготовке данного документа, после чего рассмотрят его на одной из ближайших сессий.

«Инициативы, исходящие с мест, от людей, непосредственно занимающихся решением проблем, важны для нас, — считает председатель АКЗС. — Думаю, что затягивать не стоит и, изучив все позиции, мы сможем внести его уже на мартовское заседание».

Александр Романенко,

секретарь Алтайского реготделения партии , председатель АКЗС: