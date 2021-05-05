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Политика
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Алтайские «первички» «Единой России» будут претендовать на поддержку собственных проектов

Первичные отделения «Единой России» примут участие в конкурсе на право получить средства для реализации собственных общественно значимых проектов. Об этом сообщил руководитель Регионального отделения партии «Единой России» Денис Голобородько.

Пресс-служба «Единой России»

Как и в предыдущий раз, предполагается, что участвовать в конкурсе смогут сельские, городские первичные отделения партии, а также «первички», действующие на территории административного центра. Результаты конкурса будут определены по каждой категории раздельно.

«Проекты должны соответствовать определенным требованиям: быть актуальными, креативными, инновационными и решать проблемы соответствующих территорий. По итогам рассмотрения заявок первичное отделение может получить на реализацию своего проекта до 200 тысяч рублей и использовать возможность дополнительного привлечения средств. Прием заявок продлится до 24 мая, со своей стороны, региональное отделение партии готово оказать методическую помощь первичным отделениям при составлении заявок», — пояснил Голобородько.

Он добавил, что оценивать проекты будут централизовано, этим займется экспертная комиссия, которая составит финальный список победителей по всей стране и направит на утверждение в президиум Генерального совета партии.

По мнению руководителя исполкома «Единой России», грантовая поддержка из федерального центра дает первичным организациям края возможность позиционировать себя в информационном пространстве, развивать новые направления деятельности, теснее взаимодействовать с жителями территорий в вопросах поддержки инициатив, исходящих от жителей.

Напомним, впервые конкурс первичных отделений партии «Единая Россия» был объявлен в 2018 году. Пройдя все этапы, первичное отделение партии в Алейске выиграло грант и получило средства на организацию реабилитационного центра для инвалидов войн. Всего на территории Алтайского края созданы и действуют 69 местных отделений и порядка 1400 первичных организаций.

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