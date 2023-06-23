Алтайские политики поспорили насчет необходимости трехдневного голосования на выборах

Трехдневное голосование появилось в российском законодательстве в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Тем не менее, эта норма продолжает действовать — на выборах губернатора Алтайского края избиратели смогут отдать голос 8, 9 или 10 сентября.

В сентябре 2023 года в Алтайском крае пройдут выборы губернатора региона. Члены крайизбиркома приняли решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд. Согласно ему, голосование на всех уровнях выборов в регионе будет организовано в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.

С таким решением не согласились алтайские справороссы. Так Александр Терентьев, депутат Госдумы, предложил пересмотреть эту норму федерального закона. По его словам, в настоящее время нет объективных причин для многодневного голосования. Также он отметил, что возврат к однодневному голосованию позволит сэкономить бюджетные средства, повысить объективность и прозрачность голосования.

Ранее в поддержку трехдневного голосования выступал глава Барнаул Вячеслав Франк. По его словам, трехдневный формат голосования вполне удобен для каждого гражданина. Таким образом, по мнению Франка, больше жителей края смогут воспользоваться своим конституционным правом.

Напомним, в 2020 году в России был принят закон о трехдневном голосовании, согласно которому при проведении местных выборов региональные избирательные комиссии своими решениями могут назначить трехдневное голосование. Эксперты отмечали, что такой подход сможет повысить явку избирателей и легитимности. Кроме того, это является оптимальным вариантом с точки зрения санитарно-эпидемиологического благополучия.