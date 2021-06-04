Алтайские политологи разочарованы итогами трехлетнего правления губернатора Томенко

Константин Малышев считает, что жители Алтайского края уже разочаровались в Томенко. Причина — многочисленные коррупционные скандалы в правительстве, постоянные ЧП со смертельным исходом в регионе, Кроме того, по мнению Малышева, не оправдались надежды населения на рост заработной платы, привлечение инвестиций, экономическое развитие.
«Люди надеялись, что он (Томенко) будет более открытый, сможет привлечь инвестиции в край, даст толчок в развитии региона. Но за три года мы видим, что губернатор еще более закрытый, чем был предыдущий, об инвестиционном, экономическом прорыве уже и разговора нет, улучшение качества жизни не наблюдается», — говорит Малышев.
Примерно такие же оценки дает и Андрей Некрасов. Он подчеркивает, что демократический стиль управления Томенко многими воспринимается как слабость первого лица. Кроме того, привезенные из Красноярска чиновники (Попов, Степаненко, Кибардин и пр) ничем себя не проявили, а министр здравоохранения — вообще вызывает у населения только злость.
«Значительная часть замов губернатора — это тоже те, которых он привез. И они ничем положительно себя в публичной политике не показали. Качественных изменений с их приездом в регионе не видно. Каких-то громких проектов, которые можно было связать с именем Томенко, нет», — подчеркивает Некрасов.
Еще более жесткую оценку дает политолог Сергей Жаворонков:
Большинство глав российских регионов являются варягами, и это явление предельно негативное. Это человек, который рассматривает губернаторскую должность как одну из ступеней в своей карьере, а регион ему безразличен. Это касается и Томенко. Это пример весьма неудачного губернатора. Алтайский край совершенно не находится в федеральной повестке, не известно ни о каких крупных свершениях, делах, проектах. Все идет своим чередом, при этом Алтайский край остается в числе бедных регионов России.
Напомним, что 30 мая 2018 года Виктор Томенко был назначен исполняющим обязанности губернатора Алтайского края после ухода в отставку Александра Карлина.
А 17 сентября он стал губернатором, победив на выборах с результатом 53,61% голосов.