Алтайские политологи разочарованы итогами трехлетнего правления губернатора Томенко

Алтайские политологи Константин Малышев и Андрей Некрасов негативно оценили три года работы Виктора Томенко на посту губернатора Алтайского края. Их комментарии опубликовал сайт «Клуб регионов».

Константин Малышев считает, что жители Алтайского края уже разочаровались в Томенко. Причина — многочисленные коррупционные скандалы в правительстве, постоянные ЧП со смертельным исходом в регионе, Кроме того, по мнению Малышева, не оправдались надежды населения на рост заработной платы, привлечение инвестиций, экономическое развитие.

Константин Малышев. Facebook.

«Люди надеялись, что он (Томенко) будет более открытый, сможет привлечь инвестиции в край, даст толчок в развитии региона. Но за три года мы видим, что губернатор еще более закрытый, чем был предыдущий, об инвестиционном, экономическом прорыве уже и разговора нет, улучшение качества жизни не наблюдается», — говорит Малышев.

Примерно такие же оценки дает и Андрей Некрасов. Он подчеркивает, что демократический стиль управления Томенко многими воспринимается как слабость первого лица. Кроме того, привезенные из Красноярска чиновники (Попов, Степаненко, Кибардин и пр) ничем себя не проявили, а министр здравоохранения — вообще вызывает у населения только злость.

Алтайский политтехнолог Андрей Некрасов был наблюдателем на выборах в США. Анна Зайкова

«Значительная часть замов губернатора — это тоже те, которых он привез. И они ничем положительно себя в публичной политике не показали. Качественных изменений с их приездом в регионе не видно. Каких-то громких проектов, которые можно было связать с именем Томенко, нет», — подчеркивает Некрасов.

Еще более жесткую оценку дает политолог Сергей Жаворонков:

Большинство глав российских регионов являются варягами, и это явление предельно негативное. Это человек, который рассматривает губернаторскую должность как одну из ступеней в своей карьере, а регион ему безразличен. Это касается и Томенко. Это пример весьма неудачного губернатора. Алтайский край совершенно не находится в федеральной повестке, не известно ни о каких крупных свершениях, делах, проектах. Все идет своим чередом, при этом Алтайский край остается в числе бедных регионов России.

Напомним, что 30 мая 2018 года Виктор Томенко был назначен исполняющим обязанности губернатора Алтайского края после ухода в отставку Александра Карлина.

А 17 сентября он стал губернатором, победив на выборах с результатом 53,61% голосов.