Алтайские предприниматели дали наказы «возможно достойному» бизнес-омбудсмену Осипову

27 ноября на сессии АКЗС с большой вероятностью будет утвержден новый бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. Он сменит в этой должности хорошо известного предпринимателям Павла Нестерова. За последний месяц Осипов уже встречался с бизнес-сообществом. Председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц назвал это «вечером наказов».

Юрий Фриц еще раз обратил внимание, что изначально негативную реакцию бизнеса вызвала не сама кандидатура Андрея Осипова, которую он назвал «возможно, достойной», а то, как она была преподнесена.

По его словам, законодательно процедура назначения бизнес-омбудсмена в Алтайском крае отличается от других регионов, и краевые чиновники воспользовались этим порядком.

Юрий Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Главная претензия, которая была высказана предпринимателями, связана с формой подачи. Закон Алтайского края имеет свои отличия от федерального, в котором говорится, что данная кандидатура прежде, чем предлагаться господину Титову, уполномоченному по правам предпринимателей России, должна пройти согласования с предпринимательскими объединениями региона. У нас в крае порядок другой, и краевая власть этим воспользовалась. Получилось так: вот вам кандидатура — с этим и живите.

Фриц Юрий Александрович. Анна Зайкова.

Именно по этой причине кандидатура Осипова сначала была принята в штыки. К тому же, многие предприниматели за полтора десятилетия работы ни разу не пересекались с депутатом АКЗС от партии «Единая Россия». И поэтому не очень понимали, готов он защищать их интересы или нет.

Спустя месяц отношение к Осипову изменилось с негативного на нейтральное. Проанализировав ситуацию, предприниматели решили, что его кандидатура «не самый худший вариант». И 16 ноября прошла их вторая по счету встреча.

О чем говорили предприниматели

По словам Юрия Фрица, есть ряд бизнес-направлений, для которых нынешняя ситуация с коронавирусом чрезвычайно благоприятна. Но для большинства же представителей МСП, если не принять меры, она может оказаться смертельной.

В этой связи союз сделал потенциальному бизнес-омбудсмену несколько наставлений. Если хотите — наказов.

1. Составить официальное письмо на имя президента Владимира Путина о сохранении пока еще действующей системы ЕНВД, которую планируется отменить с 1 января 2021 года. В настоящий момент такая вероятность отмены обсуждается на уровне слухов. Однако все предыдущие обращения союза о «вмененке» оборачивались отрицательным ответом.

Юрий Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Мы видим, что для многих предпринимателей переход на альтернативные системы налогообложения будет губительным. Особенно это касается малого бизнеса. Поэтому, надеемся на волю президента.

2. Совместно проработать вопросы разумного взимания имущественного налога в Алтайском крае. В 2021 году для бизнеса грядут большие изменения в этой системе, связанные с переходом на кадастровую оценку объектов.

По словам Фрица, в нашем регионе приняты максимально возможные коэффициенты, что влечет за собой достаточно высокую налоговую нагрузку.

Налоговая служба Из архива редакции

3. Продолжить работу предпринимателей по системе УСН. Союз просит до 2% снизить ставку по системе доходы, и до 7,5% ставку «доходы минус расходы».

«История это не новая, просим мы об этом давно. Но краевой минфин ранее всегда занимал однозначную позицию — выпадающие доходы нужно будет чем-то покрывать. Но мы убеждены в том, что внесенные предложения об изменениях ставок позволят в обозримом будущем повысить собираемость этого налога», — пояснил Фриц.

Что ответил будущий уполномоченный

25 ноября на заседании своей фракции в АКЗС единороссы обсудили поправки в два краевых закона — о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей и о патентной системе налогообложения.

В первом случае для начинающих предпринимателей предлагают продлить налоговые каникулы на упрощенном и патентном варианте налогообложения, а также дать воспользоваться этими системами большему числу субъектов.

Андрей Осипов , Вадим Смагин , Сергей Приб. Анна Зайкова

Вторая поправка предоставляет значительной части малого бизнеса возможность вместо упраздняемой системы ЕНВД (единого налога на вмененный доход) перейти на патентное налогообложение. Оно будет более выгодным, считают законодатели.

Поправками о снижении налоговой нагрузки занималась специальная рабочая группа с участием представителей правительства региона и экспертов.

Руководитель рабочей группы, пока еще председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов рассказал, что поддержать малый бизнес нужно как из-за пандемии, так и в связи с отменой ЕНВД.

Андрей Осипов , депутат АКЗС. Анна Зайкова

Андрей Осипов,

председатель правового комитета АКЗС: