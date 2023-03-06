3 марта в Барнауле состоялась Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае. Открытым голосованием социалисты определились, кто представит Алтайский край на XII Съезде партии. В работе конференции приняли участие 51 делегат, ведущий специалист, эксперт отдела по делам некоммерческих организаций управления Минюста России по Алтайскому краю Эвелина Прокопьева и приглашенные гости.

Открыл Конференцию депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Терентьев. После торжественных моментов, делегаты, путем голосования, сформировали рабочие органы — мандатную комиссию. Председательствующим Конференции была выбрана руководитель исполкома алтайских социалистов, депутат АКЗС Евгения Боровикова. Секретарем — заместитель председателя Совета РО, депутат АКЗС Людмила Суслова.

Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Открытым голосованием социалисты выбрали делегатов от Алтайского края на XII Съезд Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». Исходя из установленной нормы представительства, социалисты приняли единогласное решение делегировать на Съезд Секретаря Бюро Совета РО партии, депутата АКЗС Евгению Боровикову и руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в краевом парламенте Александра Молотова. Также в соответствии с частью 6 статьи 12 Устава партии делегатом избран депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

У собравшихся участников Конференции было много вопросов, которые они смогли обсудить после завершения официальной части. Председатель недавно образованного регионального отделения Общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» в Алтайском крае Ирина Шипулина рассказала социалистам о планах и задачах организации. По ее словам, союз будет заниматься поддержкой бойцов на фронте, патриотическим воспитанием детей и молодежи, решать проблемы невыплат алиментов и т.д.

— Хотелось бы, чтобы наша организация не стала очередным политтехнологическим статистом и показала себя самостоятельной в борьбе за права женщин Алтая, — отметила Ирина Шипулина и призвала партийцев подключиться к работе.

Ирина Шипулина. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Присоединились к старшим коллегам и молодые социалисты региона. Активистка МСР в регионе Анжелика Чернышова, которая недавно посетила слет МСР, где ребятам давали советы об организации работы справедливых молодежек в регионах, призвала местные отделения к сотрудничеству.

— Поддержка единомышленников поможет нам прийти к новым вершинам. Уверена, что вместе мы сможем создать реальную команду, которая будет работать на результат!, — обратилась Анжелика Чернышова.

Анжелика Чернышова. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Глава Троицкого сельсовета Сергей Малых передал депутату Госдумы, руководителю алтайских социалистов Александру Терентьеву обращение от глав и депутатов сельсоветов Троицкого района с призывом заморозить губительный для сел законопроект об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.

— Сельсоветы — это единственный орган управления сельской территорией, которому люди доверяют. Их уничтожение ведет к ослаблению нашего государства. Чтобы ликвидировать сельсоветы надо сначала создать новые органы управления и посмотреть на то, как они будут работать. А пока народ России защищает безопасность страны, предлагаем заморозить рассмотрение законопроекта, — обратился к собравшимся Сергей Малых.

Сергей Малых. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Обращение из Троицкого района Александр Терентьев передаст Председателю партии, руководителю фракции социалистов в Госдуме Сергею Миронову.

— Разработчики утверждают, что у нас на местах нет управленцев, которые справлялись бы со своими обязанностями. Нужно четко понимать: нет села — нет людей. Мы, как политическая партия, будем всячески препятствовать принятию законопроекта, который может нанести невосполнимый урон селу, — добавил депутат Госдумы Александр Терентьев.

Александр Терентьев. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

В заключении парламентарий поздравил представительниц прекрасного пола Конференции с наступающим 8 марта.