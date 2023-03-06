6 марта
﻿
Политика

Алтайские социалисты решили, кто поедет на XII Съезд партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

3 марта в Барнауле состоялась Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае. Открытым голосованием социалисты определились, кто представит Алтайский край на XII Съезде партии. В работе конференции приняли участие 51 делегат, ведущий специалист, эксперт отдела по делам некоммерческих организаций управления Минюста России по Алтайскому краю Эвелина Прокопьева и приглашенные гости.

Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Алтайском крае.
Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Алтайском крае.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Открыл Конференцию депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Терентьев. После торжественных моментов, делегаты, путем голосования, сформировали рабочие органы — мандатную комиссию. Председательствующим Конференции была выбрана руководитель исполкома алтайских социалистов, депутат АКЗС Евгения Боровикова. Секретарем — заместитель председателя Совета РО, депутат АКЗС Людмила Суслова.

Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии &quot;СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ&quot; в Алтайском крае.
Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Открытым голосованием социалисты выбрали делегатов от Алтайского края на XII Съезд Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». Исходя из установленной нормы представительства, социалисты приняли единогласное решение делегировать на Съезд Секретаря Бюро Совета РО партии, депутата АКЗС Евгению Боровикову и руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в краевом парламенте Александра Молотова. Также в соответствии с частью 6 статьи 12 Устава партии делегатом избран депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии &quot;СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ&quot; в Алтайском крае.
Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ
Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии &quot;СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ&quot; в Алтайском крае.
Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

У собравшихся участников Конференции было много вопросов, которые они смогли обсудить после завершения официальной части. Председатель недавно образованного регионального отделения Общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» в Алтайском крае Ирина Шипулина рассказала социалистам о планах и задачах организации. По ее словам, союз будет заниматься поддержкой бойцов на фронте, патриотическим воспитанием детей и молодежи, решать проблемы невыплат алиментов и т.д.

— Хотелось бы, чтобы наша организация не стала очередным политтехнологическим статистом и показала себя самостоятельной в борьбе за права женщин Алтая, — отметила Ирина Шипулина и призвала партийцев подключиться к работе.

Ирина Шипулина.
Ирина Шипулина.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Присоединились к старшим коллегам и молодые социалисты региона. Активистка МСР в регионе Анжелика Чернышова, которая недавно посетила слет МСР, где ребятам давали советы об организации работы справедливых молодежек в регионах, призвала местные отделения к сотрудничеству.

— Поддержка единомышленников поможет нам прийти к новым вершинам. Уверена, что вместе мы сможем создать реальную команду, которая будет работать на результат!, — обратилась Анжелика Чернышова.

Анжелика Чернышова.
Анжелика Чернышова.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Глава Троицкого сельсовета Сергей Малых передал депутату Госдумы, руководителю алтайских социалистов Александру Терентьеву обращение от глав и депутатов сельсоветов Троицкого района с призывом заморозить губительный для сел законопроект об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.

— Сельсоветы — это единственный орган управления сельской территорией, которому люди доверяют. Их уничтожение ведет к ослаблению нашего государства. Чтобы ликвидировать сельсоветы надо сначала создать новые органы управления и посмотреть на то, как они будут работать. А пока народ России защищает безопасность страны, предлагаем заморозить рассмотрение законопроекта, — обратился к собравшимся Сергей Малых.

Сергей Малых.
Сергей Малых.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Обращение из Троицкого района Александр Терентьев передаст Председателю партии, руководителю фракции социалистов в Госдуме Сергею Миронову.

— Разработчики утверждают, что у нас на местах нет управленцев, которые справлялись бы со своими обязанностями. Нужно четко понимать: нет села — нет людей. Мы, как политическая партия, будем всячески препятствовать принятию законопроекта, который может нанести невосполнимый урон селу, — добавил депутат Госдумы Александр Терентьев.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

В заключении парламентарий поздравил представительниц прекрасного пола Конференции с наступающим 8 марта.

— Не надо нашим женщинам быть сильными. Будьте женственными и ранимыми, почаще улыбайтесь нам и берегите своих мужчин. Спасибо, что вы у нас есть, — заключил Александр Терентьев.

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость