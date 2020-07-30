Алтайские справедливороссы рассказали, как в России победить бедность

30 июля в Барнауле прошла пресс-конференция спикеров алтайского реготделения партии «Справедливая Россия». Они презентовали большой экспертный доклад «Борьба с бедностью: когда победим?». По сути, это сводный комплекс неотложных мер по изменению социально-экономической ситуации в стране.

Как объяснил депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев, доклад «Борьба с бедностью — когда победим?» — это общий большой труд «СР», который планировалось передать предыдущему правительству России во главе с Дмитрием Медведевым.

«То правительство, как мы и добивались, ушло в отставку, но значимость доклада и предлагаемых в нем мер в настоящее время только возросли, — прокомментировал справедливоросс важность момента. — С развитием пандемии, по оценкам различных экспертов, численность населения страны, проживающего за чертой бедности, превысит 30 млн человек!»

Сам Александр Терентьев назвал несколько ключевых тезисов доклада, которые вошли в перспективный план действий «СР» на федеральном и региональном уровнях.

Пресс-конференция спикеров алтайского реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Лямзин.

«Мы 12 раз поднимали в Госдуме вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц. И президент страны нас услышал — теперь с дохода свыше 5 млн рублей будет платиться налог в 15%. Наша позиция: вообще освободить от уплаты НДФЛ граждан с заработной платой менее 20 тыс. рублей, а также ввести налог в размере до 50% на доход в сумме свыше 100 млн рублей», — сообщил депутат.

По его мнению, «работающий человек не может быть бедным. Понимание этого должно прийти нашему правительству, стать для него константой».

Терентьев затронул тему зависимости национальной экономики от цен на нефть, Пенсионную реформу, а также озвучил еще одно важное предложение «СР» в сфере налогообложения.

Александр Терентьев. Дмитрий Лямзин.

«Необходимо отменить право на возмещение 20% НДС для сырьевых компаний. И тогда те, кто зарабатывает триллионы рублей, станут платить в бюджет больше, что безусловно положительно повлияет на благосостояние граждан страны», — уверен лидер алтайских справедливороссов.

Зампред комитета АКЗС Людмила Суслова озвучила предложения «СР» по изменению ситуации в ЖКХ и здравоохранении.

В сфере ЖКХ, сообщила спикер, партия считает необходимым заморозить сроком на три года тарифы естественных монополий и в течение этого периода провести полный финансово-организационный аудит отрасли.

За счет такой вдумчивой кампании, уверены в «СР», удастся добиться снижения доли расходов российской семьи на оплату услуг ЖКХ с нынешних 22% до 10% от суммы ее совокупного дохода.

Пресс-конференция спикеров алтайского реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Лямзин.

Говоря о здравоохранении, Людмила Суслова сообщила, что сделанный партией «Справедливая Россия» экспертный анализ показал: проводимые в последние годы оптимизация и реформа этой сферы не дали положительных результатов.

«Продолжительность жизни не увеличилась, — констатировала Суслова. — Мы не видим организации высококвалифицированной медицинской помощи. Система ОМС неэффективна. Государство никак не контролирует соотношение стоимости медикаментов с покупательскими способностями населения».

А тот факт, что отечественным врачам удалось поднять статус профессии только своими подвигами в противостоянии пандемии, доказывает правоту понимания партией «Справедливая Россия» сложившейся ситуации, уверена алтайский политик.

Елена Афанасьева, член Совета МО «СР» в Барнауле, отметила важность инициатив, содержащихся в докладе, именно для Алтайского края, большую часть населения которого составляют сельские жители.

Пресс-конференция спикеров алтайского реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Лямзин.

Афанасьева назвала ряд проблем сельских территорий — от организации доставки школьников к месту учебы до зависимости владельцев личных подворий и фермеров от унизительно низких закупочных цен на сельхозпродукцию, — причины которых кроются в том числе в банальной бедности алтайского села.

Глава Сибирского сельсовета Олег Боронин заявил, что в настоящее время «проблема бедности в Алтайском крае напрямую связана с бедностью бюджета каждого муниципального образования».

«До 60% доходной части казны муниципалитета составляют поступления от НДФЛ. И чем ниже зарплаты населения, тем беднее само муниципальное образование. При этом основная часть расходных обязательств, как вы знаете, возлагается именно на него», — конкретизировал Боронин.

Он сообщил, что в докладе «Борьба с бедностью: когда победим?» предложен комплекс мер, направленных «на обеспечение финансовой состоятельности и самостоятельности таких бюджетов».

Пресс-конференция спикеров алтайского реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Лямзин.

В частности, часть средств со всех налогов и сборов в РФ должна отчисляться в муниципальные образования. Кроме того, сообщил Боронин, предлагается наконец решить проблему их выпадающих доходов, которые возникают в связи с предоставлением гражданам различных льгот. Компенсация выпадающих доходов в данном случае должна осуществляться именно за счет средств федерального бюджета.

«Такой подход сделает местное самоуправление в российской провинции самостоятельным и компетентным», — еще раз подчеркнул Олег Боронин.

Александр Терентьев заявил, что все идеи и предложения, вошедшие в документ «Борьба с бедностью: когда победим?», уже продвигаются партией на федеральном уровне и воплощаются в конкретные законопроекты.