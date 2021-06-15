Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока в знак поддержки крестьян

100 литров настоящего молока было закуплено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» у местного фермера Владимира Лямкина (ветеринарная справка имеется). Руководитель Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева Оксана Молодых и лидер ключевских справедливороссов Наталья Лебедева, с участием «веселого молочника» раздали молоко жителям райцентра. Хотя веселья-то мало.
Женщины с маленькими детьми, будущие мамы, пенсионеры, семьи с детьми и обычные прохожие — подходили даже те, кто не пьёт молоко, но будет варить кашу на настоящем молоке — охотно принимали бесценный подарок и рассуждали о несправедливых ценах, о качестве магазинного молока, которое стоит в три раза дороже, и может оказаться вообще не молоком. А в качестве предложений для исправления ситуации высказывали мысли о необходимости смены курса власти по отношению к сельхозпроизводителям и полном контроле за деятельностью перекупщиков и переработчиков вместе с торговыми сетями. Говорили и о том, почему в селах скоро не останется коров.
Пожалуй, не было таких людей, кто бы не сокрушался о том времени, когда кормилица была в каждой деревенской семье. Сейчас же поголовье в стадах можно сосчитать по пальцам. «Раньше только на нашей улице держали 100 коров сейчас и 20 не наберется», — делится местный житель. Одна из причин — дорого содержать скот. Зато молоко принимают аж по 16 рублей за литр.
Напомним, по запросу от депутата Госдумы от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ» Александра Терентьева в Ключевском районе, а также Шипуновском, Рубцовском, Поспелихинском, Петропавловском, Новичихинском, Краснощековском, Егорьевском, Волчихинском и Курьинском районах ведутся антимнонопольные проверки скупщиков молока на предмет ценового сговора. На данный момент ожидается ответ на депутатский запрос от губернатора Алтайского края.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация от чиновников, что такая «скидка» на молоко (16 руб за литр) связана с сезонностью. Но почему-то не отмечено, что в этом сезоне, особенно в степных зонах, например, нечего косить. А потому сено, телега которого прошлом году стоила 8 тыс. рублей, крестьяне в этом году купят за 15 тыс. Люди пытаются заниматься переработкой: собирают сметану, бьют масло, варят творог и сыр. Потому что сдавать по 16 рублей за литр все равно, что даром раздать. Поэтому справедливороссы и раздали.