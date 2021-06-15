Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока в знак поддержки крестьян

Титанический труд по выращиванию крупного рогатого скота и уходу за ним попросту обесценен скупщиками. Молоко в Ключевском районе у частников забирают по 16 рублей за литр, хотя ещё зимой принимали по 28. Люди опасаются, что цена ещё будет падать. Чтобы поддержать тех, кто еще не пустил коров под нож, алтайские справедливороссы провели эксперимент по раздаче бесплатного молока.

100 литров настоящего молока было закуплено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» у местного фермера Владимира Лямкина (ветеринарная справка имеется). Руководитель Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева Оксана Молодых и лидер ключевских справедливороссов Наталья Лебедева, с участием «веселого молочника» раздали молоко жителям райцентра. Хотя веселья-то мало.

Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ»

Женщины с маленькими детьми, будущие мамы, пенсионеры, семьи с детьми и обычные прохожие — подходили даже те, кто не пьёт молоко, но будет варить кашу на настоящем молоке — охотно принимали бесценный подарок и рассуждали о несправедливых ценах, о качестве магазинного молока, которое стоит в три раза дороже, и может оказаться вообще не молоком. А в качестве предложений для исправления ситуации высказывали мысли о необходимости смены курса власти по отношению к сельхозпроизводителям и полном контроле за деятельностью перекупщиков и переработчиков вместе с торговыми сетями. Говорили и о том, почему в селах скоро не останется коров.

Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ»

Пожалуй, не было таких людей, кто бы не сокрушался о том времени, когда кормилица была в каждой деревенской семье. Сейчас же поголовье в стадах можно сосчитать по пальцам. «Раньше только на нашей улице держали 100 коров сейчас и 20 не наберется», — делится местный житель. Одна из причин — дорого содержать скот. Зато молоко принимают аж по 16 рублей за литр.

Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ»

Напомним, по запросу от депутата Госдумы от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ» Александра Терентьева в Ключевском районе, а также Шипуновском, Рубцовском, Поспелихинском, Петропавловском, Новичихинском, Краснощековском, Егорьевском, Волчихинском и Курьинском районах ведутся антимнонопольные проверки скупщиков молока на предмет ценового сговора. На данный момент ожидается ответ на депутатский запрос от губернатора Алтайского края.

Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» Алтайские справедливороссы в Ключах раздали 100 литров молока. Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ»

На прошлой неделе в СМИ появилась информация от чиновников, что такая «скидка» на молоко (16 руб за литр) связана с сезонностью. Но почему-то не отмечено, что в этом сезоне, особенно в степных зонах, например, нечего косить. А потому сено, телега которого прошлом году стоила 8 тыс. рублей, крестьяне в этом году купят за 15 тыс. Люди пытаются заниматься переработкой: собирают сметану, бьют масло, варят творог и сыр. Потому что сдавать по 16 рублей за литр все равно, что даром раздать. Поэтому справедливороссы и раздали.