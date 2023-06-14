Алтайские справороссы выдвинули Евгению Боровикову кандидатом в губернаторы Алтайского края

В Барнауле 14 июня прошла партийная конференция политической партии "Справедливая Россия - За правду".
На конференции 43 делегата тайным голосованием избрали кандидатом в губернаторы Алтайского края депутата АКЗС Евгению Боровикову. Других кандидатур в бюллетене партийного голосования представлено не было.
За Боровикову проголосовали 42 человека, ещё 1 бюллетень признали недействительным.
Боровикова стала второй женщиной, которая будет претендовать на губернаторский пост. Ранее КПРФ выдвинула кандидатом на выбору Марию Прусакову.