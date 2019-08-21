Алтайские власти разрешить жителям собирать грибы и валежник в первом в регионе нацпарка

Об этом 21 августа шла речь на заседании правительства региона. Как сообщил руководитель минприроды Владимир Попрядухин, в соответствии с действующим законодательством собирательство отнесена к недопустимым видам деятельности. Исключение делается только для коренных малочисленных народов России.
В то же время, чиновник пояснил: такой запрет существенно ограничивает права граждан. Со своей стороны в Минприроды края проанализировали законодательную базу и пришли к выводу о том, что возможность допустить людей в нацпарк «Тогул» есть.
Ведомство уже направило в федеральный орган соответствующее обращение. Попрядухин заверил, что устное подтверждение уже получено.
Что из себя представляет национальный парк?
Изначально основой будущего парка выступали два действующих региональных заказника: «Тогульский» (66,8 тыс. гектаров) и «Ельцовский» (17,7 тыс. гектар). Однако с учетом замечаний, прозвучавших от местных жителей и властей, границы будущего парка были скорректированы, что привело к уменьшению его площади.
В то же время согласно федеральному проекту заявленная площадь национального парка «Тогул» составляет 160 тыс. гектаров. Поэтому сейчас стоит задача довести площадь парка до проектной. Уже решено включить в состав нацпарка еще один заказник краевого значения «Сары-Чумышский», сообщает офсайт региона.