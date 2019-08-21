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21 августа
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Политика

Алтайские власти разрешить жителям собирать грибы и валежник в первом в регионе нацпарка

В власти Алтайского края хотят сохранить возможность жителям региона собирать грибы, ягоды и валежник в национальном парке, который хотят создать на территории четырех районов — Заринского, Ельцовского, Тогульского и Солтонского.

Национальный парк "Тогул".
Национальный парк "Тогул".
altaipriroda.ru

Об этом 21 августа шла речь на заседании правительства региона. Как сообщил руководитель минприроды Владимир Попрядухин, в соответствии с действующим законодательством собирательство отнесена к недопустимым видам деятельности. Исключение делается только для коренных малочисленных народов России.

В то же время, чиновник пояснил: такой запрет существенно ограничивает права граждан. Со своей стороны в Минприроды края проанализировали законодательную базу и пришли к выводу о том, что возможность допустить людей в нацпарк «Тогул» есть.

Ведомство уже направило в федеральный орган соответствующее обращение. Попрядухин заверил, что устное подтверждение уже получено.

Что из себя представляет национальный парк?

Изначально основой будущего парка выступали два действующих региональных заказника: «Тогульский» (66,8 тыс. гектаров) и «Ельцовский» (17,7 тыс. гектар). Однако с учетом замечаний, прозвучавших от местных жителей и властей, границы будущего парка были скорректированы, что привело к уменьшению его площади.

Тогуленок, Заринский район. Тайга.
Тогуленок, Заринский район. Тайга.
vk.com/slavpriroda

В то же время согласно федеральному проекту заявленная площадь национального парка «Тогул» составляет 160 тыс. гектаров. Поэтому сейчас стоит задача довести площадь парка до проектной. Уже решено включить в состав нацпарка еще один заказник краевого значения «Сары-Чумышский», сообщает офсайт региона.

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