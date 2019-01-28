Алтайские власти определили, как они станут открытыми и во сколько это обойдется

Власти края утвердили программу своей информационной открытости, где обозначено, что они для этого собираются делать и за какие деньги. Планируют разместить сотни квадратных метров публикаций о «социально значимых событиях», оформить трассовые модули, поддержать ИД «Регион» и провести социсследование об открытости власти. На все это планируют тратить около 200 млн в год.

Официально программа называется «Информационное сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве РФ». Она рассчитана на 2019−2021 годы.

Ежегодно на ее реализацию планируют тратить по 202,3 млн ежегодно. Более половины расходов пойдут на содержание ИД «Регион» — государственного медаихолдинга, куда входят телеканал и радиостанция «Катунь 24», журнал «Местное самоуправление на Алтае», газета «Природа Алтая».

Зачем приняли программу?

В обосновании разработчики программы пишут, что будут делать больший акцент на работе в интернете, причем по разным направлениям.

1. Ускорить интернет-развитие муниципальных СМИ. Если раньше, говорится в программе, читатели «перетекали» в сеть «на краевом уровне», то сейчас тенденция перешла и на места: доступность интернета выросла, а газеты на четверть подорожали.

2. Усилить продвижение региона на межрегиональных и федеральных интернет-площадках. В программе подчеркивается, что власти края и ранее активно продвигали регион «на новый уровень международных и межрегиональных отношений» и формировали положительный имидж края. Теперь они планируют усилить это направление, «увеличив продвижение региона именно в официально зарегистрированных интернет-СМИ».

Также планируется активно размещать социальную рекламу «для выявления, акцентирования и решения социальных проблем».

«Эффективное решение проблемы обеспечения прав граждан в сфере информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества практически невозможно, если опираться только на сложившийся рыночный механизм отношений. Сложившейся региональной системе СМИ необходима поддержка со стороны государства», — говорится в программе.

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Каких результатов хотят достичь?

Повышения информированности населения о деятельности органов госвласти края — до 74%.

Не менее 326 кв. метров — «социально значимых материалов» в печатных СМИ в год,

не менее 520 публикаций в сетевых изданиях и интернет-ресурсах,

не менее 8 760 часов телевизионного вещания в год,

не менее 245 выпусков печатных СМИ с официальными документами,

не менее 23% журналистов края , прошедших обучение.

Сколько планируют потратить?