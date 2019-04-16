Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Алтайские власти придумали новую награду за личный вклад и инновации

В правительстве Алтайского края предлагают создать новый вид региональной награды — почетное звание Алтайского края. Такое предложение 26 апреля рассмотрят депутаты краевого заксобрания.

Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Олег Богданов, altapress.ru

За что дадут новую награду?

В пояснительной записке говорится, что с предложением учредить новую награду выходили сами депутаты, власти городов и районов, общественные организации.

Предполагается, что новую награду будут получать работники:

  • за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии отрасли,
  • за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие края,
  • за рационализаторскую и инновационную работу,
  • за воспитание и подготовку квалифицированных кадров.

Кому будут присуждать?

Право на присвоение почетного звания получат те работники, у которых:

— уже есть награды или поощрения за профессиональную деятельность,

— отраслевой стаж не менее 15 лет,

— проработавшие по последнему месту работы не менее 5 лет.

Тем, кому положено право на досрочное назначение страховой пенсии, достаточно 10 лет стажа.

Напомним, с 2017 года право на получение звания ветерана труда в Алтайском крае имеют только те работники, у которых есть награды краевого уровня. Не исключено, что введение новой награды связано в том числе и с этим фактором.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость