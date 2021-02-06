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Политика

Алтайские власти задумались, как убрать подростков с митингов

В правительстве Алтайского края состоялось внеплановое совещание по комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Власти решили, что с подростками необходимо провести работу, чтобы они не выходили на улицу на политические митинги.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

В заседании также приняли участие представители полиции, уполномоченный по правам ребенка и сотрудники молодежных организаций.

В обсуждении они проанализировали причины и условия вовлечения несовершеннолетних в массовые протестные акции, затронули вопросы воспитания и занятости детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева затронула проблемы, связанные с правовым нигилизмом подростков и легитимизацией насилия в политике.

«Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко подчеркнул, что вовлечение детей в политические провокационные акции недопустимо. Перед профильными органами власти поставлена задача провести конкретные мероприятия с участием педагогов, родителей, учащихся и представителей средств массовой информации», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних приступили к рассмотрению административных дел в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния на прошедших несогласованных акциях.

Со всеми доставленными в органы внутренних дел подростками будет организована индивидуальная профилактическая работа.

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