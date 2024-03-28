Алтайских коммунистов возмутила цена, по которой крупное сельхозпредприятие продали частной фирме

Накануне очередной сессии АКЗС фракция КПРФ сообщила, что собирается проголосовать против отчета о результатах приватизации краевой собственности в 2023-м году. Дело оказалось в продаже 75% пакета акций предприятия «Бийское» — коммунистов категорически не устроила, по их мнению, заниженная цена и миллиардные потери краевого бюджета от этого.

До 2021 года предприятие по разведению скота и производству молока «Бийское» было государственным. Однако в августе его ликвидировали, писал «Банкфакс», заменив акционерным обществом с таким же названием. 100% уставного капитала принадлежали Алтайкрайимуществу.

Спустя год четверть акций выставили на торги по приватизации госимущества, по итогам которых 25% пакета получила агрофирма «Урожай», по данным «Банкфакса», косвенно связанная с «Алтайской буренкой». Начальная цена составляла почти 120 млн рублей. «Урожай» вышел победителем, обойдя троих соперников, в том числе из Новосибирской области, и в итоге заплатив 460 млн рублей.

Молоко. CC0

Еще через год Алтайкрайимущество подписало распоряжение о приватизации оставшегося пакета акций, то есть остальных 75% ценных бумаг «Бийского». Примечательно, что цена составила чуть меньше 439 млн рублей. То есть даже меньше, чем сумма, за которую продали 25%.

Преимущественное право выкупа пакета оказалось у «Урожая», который ранее уже приобрел четверть акций. Открытые торги, согласно документу Алтайкрайимущества, проводились бы только в случае его отказа от покупки. Но предприятие своим правом воспользовалось и выкупило «Бийское» целиком.

Это и смутило коммунистов. В частности, Антон Арцибашев, замруководителя фракции КПРФ, усомнился в условиях приватизации.

Антон Арцибашев Скриншот трансляции сессии АКЗС

Он объяснил, что преимущественное право приобретения, то есть без борьбы с другими фирмами, предприятие может получить только в том случае, если это предусмотрено уставом общества.

«Фактически они нашли лазейку в законе, переведя «Бийское» из краевого государственного предприятия в акционерное общество. А в его уставе заложили пункт, что право преимущественной покупки акций принадлежит собственнику какой-то части ценных бумаг этого предприятия. В итоге на открытых торгах продали всего лишь 25%, а остальные 75%, по сути, отдали — на наш взгляд, по сильно заниженной цене. Из-за чего краевой бюджет лишился нескольких миллиардов рублей», — сетует Арцибашев.

По его словам, получилась узаконенная продажа конкретному собственнику, без какой-либо конкуренции, которая КПРФ совершенно не устроила. Поэтому на сессии АКЗС фракция будет голосовать против отчета о результатах приватизации краевой собственности в 2023-м году. Коммунисты хотят обратить на ситуацию внимание общественности и в будущем не позволить «так нагло продавать другие государственные предприятия».

Аукцион. Торги. pixabay.com

Кроме того, замруководителя фракции КПРФ составил обращение в Генпрокуратуру, чтобы она там дали правовую оценку этому случаю.

«Мы в принципе против продажи прибыльных госпредприятий. А «Бийское» было таковым. Но если уж решили продавать – делайте это на открытых торгах, чтобы было минимум вопросов, и получайте за государственную собственность максимальное количество денег. В данном случае, на наш взгляд, был нанесен значительный ущерб бюджету Алтайского края», — говорит он.

По данным за 2022 год, выручка «Бийского» составила 533,9 млн рублей (рост на 5% к предыдущему году). А вот чистая прибыль снизилась до 72,3 млн рублей – это на 32% меньше, чем в 2021-м. Из них около 4,5 млн рублей вернулось в бюджет Алтайского края в виде дивидендов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале