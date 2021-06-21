Алтайским казакам сдадут сельхозземлю без торгов. Как этим правом злоупотребляют

Депутаты Алтайского краевого заксобрания определили районы, в которых казачьим обществам будут сдавать в аренду сельхозземлю без торгов. Законопроект об этом они приняли в первом чтении. Не последним мотивом были симпатии к казакам президента России, их патриотизм и образ жизни. Тем не менее есть случаи, когда казачьи общества злоупотребляли земельной преференцией.

Почему именно казаки получат преференцию

Буква закона тут однозначная: право казачьих обществ, включенных в госреестр, брать в аренду без торгов сельхозземли из государственного и муниципального фонда дает Земельный кодекс.

Вице-спикер АКЗС Сергей Серов особо подчеркнул хорошее отношение президента РФ к казакам и то, что они «несут культуру населению, достойный образ здоровой жизни».

«Всегда на плечах казаков была прежде всего охрана государств, установление порядка. Это одна из тех категорий, которые особенно любили землю и поэтому ее защищали», — объяснил Серов.

Сергей Серов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

Зачем нужен закон , если есть Земельный кодекс

Землю казачьим обществам можно передавать для сельскохозпроизводства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования — так написано в Земельном кодексе.

Но в кодексе также указано: регионы должны своим законом определить территории, где это возможно.

В Алтайском крае такого закона ранее не было. И вот теперь в законопроекте определены конкретные территории: Чарышский и Змеиногорский районы. Но вице-спикер АКЗС Сергей Серов сообщил: возможно, включат еще два района — называть их он, впрочем, не стал.

Казаки в Алтайском крае. Altairegion22.ru

Какие земли передадут в аренду

Серов заверил, что никто не будет отнимать участки у нынешних арендаторов специально для казаков — сдавать без торгов будут невостребованные участки. Но он назвал и другие случаи: власти расторгли договор с хозяйством, имеющим долги по аренде, или же закончился срок аренды участка.

Ко второму чтению в закон, возможно, введут ограничения на площадь участка, сказал вице-спикер. Для примера: в Ростовском области участок, выданный казачьему обществу, не может превышать 15% сельхозугодий района.

Между тем, в регионах, где льгота для казачьих обществ уже действует, земельные отношения складываются не просто. Вот несколько примеров.

Выставка казачьего оружия в Центральном парке. Анна Гречко.

Почему против выступило сельхозпредприятие

В Краснодарском крае «Агрофирма Новощербиновская» инициировала судебный спор за землю. Она претендовала на участок в 1,1 тыс. гектаров. Но в 2020 году имущественный департамент региона выделил его без торгов казачьему обществу Щербиновского района.

А вот использовал участок фермер, а не казаки — они заключили с КФХ договор о совместной деятельности.

Агрофирма заявила: казаки используют землю «явно не для сохранения и развития традиционного образа жизни», и если на участок претендуют двое, надо проводить торги. Суд признал сделку недействительной.

Пастбище. Анна Зайкова

Аренду без торгов опротестовала прокуратура

Другое казачье общество из Кавказского района Краснодарского края получило без торгов 66 га. И тоже заключило договор о совместной деятельности — но уже с сельхозкооперативом. Прибыль делили так: 70% — казакам, 30% - кооперативу.

Затем коопхоз уже сам заключил договор о совместной деятельности с сельхозпредприятием «Бородино» — за 205 тыс. рублей в год.

Это не понравилось прокуратуре: она сочла, что сделки направлены на то, чтобы уйти от публичных процедур — торгов, и потребовала расторгнуть договор аренды. У казачьего общества, как выяснилось, нет ничего, чтобы работать на земле.

Лето. Солнце. Поляна. открытые источники ( CC0)

Суд обязал вернуть участок администрации района.

Похожее дело было в Адыгее. Получив без торгов 39 га пашни, казачье общество уже через пять дней уступило право аренды сельхозартели «Радуга». Прокурор счел, что это злоупотребление, и ситуация говорит о том, что казаки не нуждаются в участке. Землю вернули в администрацию района.

Как будет в Алтайском крае? Поживем — увидим.