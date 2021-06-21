Алтайским казакам сдадут сельхозземлю без торгов. Как этим правом злоупотребляют

Почему именно казаки получат преференцию
Буква закона тут однозначная: право казачьих обществ, включенных в госреестр, брать в аренду без торгов сельхозземли из государственного и муниципального фонда дает Земельный кодекс.
Вице-спикер АКЗС Сергей Серов особо подчеркнул хорошее отношение президента РФ к казакам и то, что они «несут культуру населению, достойный образ здоровой жизни».
«Всегда на плечах казаков была прежде всего охрана государств, установление порядка. Это одна из тех категорий, которые особенно любили землю и поэтому ее защищали», — объяснил Серов.
Зачем нужен закон, если есть Земельный кодекс
Землю казачьим обществам можно передавать для сельскохозпроизводства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования — так написано в Земельном кодексе.
Но в кодексе также указано: регионы должны своим законом определить территории, где это возможно.
В Алтайском крае такого закона ранее не было. И вот теперь в законопроекте определены конкретные территории: Чарышский и Змеиногорский районы. Но вице-спикер АКЗС Сергей Серов сообщил: возможно, включат еще два района — называть их он, впрочем, не стал.
Какие земли передадут в аренду
Серов заверил, что никто не будет отнимать участки у нынешних арендаторов специально для казаков — сдавать без торгов будут невостребованные участки. Но он назвал и другие случаи: власти расторгли договор с хозяйством, имеющим долги по аренде, или же закончился срок аренды участка.
Ко второму чтению в закон, возможно, введут ограничения на площадь участка, сказал вице-спикер. Для примера: в Ростовском области участок, выданный казачьему обществу, не может превышать 15% сельхозугодий района.
Между тем, в регионах, где льгота для казачьих обществ уже действует, земельные отношения складываются не просто. Вот несколько примеров.
Почему против выступило сельхозпредприятие
В Краснодарском крае «Агрофирма Новощербиновская» инициировала судебный спор за землю. Она претендовала на участок в 1,1 тыс. гектаров. Но в 2020 году имущественный департамент региона выделил его без торгов казачьему обществу Щербиновского района.
А вот использовал участок фермер, а не казаки — они заключили с КФХ договор о совместной деятельности.
Агрофирма заявила: казаки используют землю «явно не для сохранения и развития традиционного образа жизни», и если на участок претендуют двое, надо проводить торги. Суд признал сделку недействительной.
Аренду без торгов опротестовала прокуратура
Другое казачье общество из Кавказского района Краснодарского края получило без торгов 66 га. И тоже заключило договор о совместной деятельности — но уже с сельхозкооперативом. Прибыль делили так: 70% — казакам, 30% - кооперативу.
Затем коопхоз уже сам заключил договор о совместной деятельности с сельхозпредприятием «Бородино» — за 205 тыс. рублей в год.
Это не понравилось прокуратуре: она сочла, что сделки направлены на то, чтобы уйти от публичных процедур — торгов, и потребовала расторгнуть договор аренды. У казачьего общества, как выяснилось, нет ничего, чтобы работать на земле.
Суд обязал вернуть участок администрации района.
Похожее дело было в Адыгее. Получив без торгов 39 га пашни, казачье общество уже через пять дней уступило право аренды сельхозартели «Радуга». Прокурор счел, что это злоупотребление, и ситуация говорит о том, что казаки не нуждаются в участке. Землю вернули в администрацию района.
Как будет в Алтайском крае? Поживем — увидим.