Алтайский бизнес-омбудсмен собирается в отставку

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров планирует досрочно уйти в отставку в конце октября. Он уже сообщил об этом главе региона Виктору Томенко.

Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

Полномочия бизнес-омбудсмена истекают в 2023 году. Причины решения о досрочной отставке пока неизвестны. Сам Нестеров это пока не комментирует, пишет «Толк».

Отставка и назначение нового уполномоченного — это многоэтапный процесс.

Сначала уход должен согласовать бизнес-омбудсмен при президенте России, а затем принять депутаты краевого парламента.

Пока в предпринимательских кругах обсуждается кандидатура Андрея Осипова в качестве преемника. Он возглавляет правовой комитет АКЗС.

Андрей Осипов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

Источники altapress.ru не уверены, что Осипов, будучи заметной фигурой в парламенте, променяет свой пост на новое место, где долгое время будет вторым после Нестерова.

Павлу Нестерову 68 лет, предпринимательством он занимался с 1990 года, в 2004—2013 годах был депутатом АКЗС, возглавлял Общественный совет при губернаторе по предпринимательству (2003−2007 годы), АСП (2007−2012 годы), реготделение «Опоры России» (2005−2013 годы).

Также он руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» реготделения ОНФ.

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае назначен 14 октября 2013 года указом губернатора, в октябре 2018 года переназначен на сессии АКЗС.