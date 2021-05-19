Алтайский депутат добился снятия ценза оседлости при доплате сельским труженикам

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор занимался решением этого вопроса с первого дня работы в законодательном органе власти страны.

«Теперь пенсионеры-селяне будут получать фиксированную выплату за сельский стаж, даже если переедут в город, или когда сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией. Наконец мы сняли „ценз оседлости“», — прокомментировал Иван Лоор.