Алтайский депутат добился снятия ценза оседлости при доплате сельским труженикам

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор занимался решением этого вопроса с первого дня работы в законодательном органе власти страны.
«Теперь пенсионеры-селяне будут получать фиксированную выплату за сельский стаж, даже если переедут в город, или когда сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией. Наконец мы сняли „ценз оседлости“», — прокомментировал Иван Лоор.
Как передает его пресс-служба, решение очень важное, его удалось отстоять благодаря поддержке вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, председателя аграрного комитета Владимира Кашина и члена аграрного комитета Игоря Станкевича.
«Принятие подобных поправок происходит не так быстро, как хотелось бы, есть определенный механизм, но я рад, что мы поставили наконец справедливую точку в этом вопросе», — добавил Лоор.
Также парламентарий предложил расширить список профессий и должностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Например, необходимо включить в этот перечень бухгалтеров и экономистов.