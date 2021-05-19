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Политика

Алтайский депутат добился снятия ценза оседлости при доплате сельским труженикам

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об уточнении порядка доплат сельским пенсионерам. Теперь это не зависит от места жительства.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор занимался решением этого вопроса с первого дня работы в законодательном органе власти страны.

«Теперь пенсионеры-селяне будут получать фиксированную выплату за сельский стаж, даже если переедут в город, или когда сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией. Наконец мы сняли „ценз оседлости“», — прокомментировал Иван Лоор.

Как передает его пресс-служба, решение очень важное, его удалось отстоять благодаря поддержке вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, председателя аграрного комитета Владимира Кашина и члена аграрного комитета Игоря Станкевича.

«Принятие подобных поправок происходит не так быстро, как хотелось бы, есть определенный механизм, но я рад, что мы поставили наконец справедливую точку в этом вопросе», — добавил Лоор.

Также парламентарий предложил расширить список профессий и должностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Например, необходимо включить в этот перечень бухгалтеров и экономистов.

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