Алтайского депутата-драчуна оштрафовали за фейк о коронавирусе

Мировой суд признал Юрия Корнеева виновным по ч. 9 ст. 13.15 КОАП — распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Депутату выписан штраф в размере 60 тысяч рублей.

Ранее в сети появился фейк о якобы больной коронавирусом Чемала престарелого возраста, которая вернулась из Барнаула. Республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией опроверг эти сообщения. Вероятно, вице-спикера райсовета судили именно за распространение недостоверной информации об этом случае.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Скандалы с участием Юрия Корнеева

В ноября 2019 года экипаж ДПС остановил автомобиль депутата у здания районного суда, потому что тот ехал с выключенными фарами. Позже выяснилось, что у вице-спикера не было ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль.

Тогда Корнеев заявил, что не владеет русским языком и потребовал предоставить ему переводчика с алтайского, а после обвинил сотрудников ГИБДД в том, что они пьяные. Все назначенные ему штрафы депутат обжаловал, но проиграл суд.

Еще один скандал произошел в декабре 2018 года в кафе в селе Чемал. Там районные депутаты отмечали конец года. По завершению застолья Корнеев стал возмущаться и отказывался заплатить за выпитое.

Пьяный депутат в ответ на замечание по поводу своего вызывающего поведения ввязался в драку с управляющей кафе и 59-летней певицей. Кроме того, пострадал и 14-летний юноша, который заступился за женщину.

Наказания Корнееву удалось избежать в связи с примирением сторон.

Кроме того, много лет назад, будучи депутатом Новоалтайского городского совета депутатов, он «заработал» судимость за мошеннические действия с бюджетными средствами.