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Политика

Алтайский депутат-единоросс вышла из партии из-за матерного видео

Спикера совета депутатов Чемальского района Республики Алтай, секретарь местного отделения Людмила Ящемская вышла из партии после скандала с видео, пишет пресс-служба «ЕР». Ранее она утверждала, что ролик подделали.

"Единая Россия".
"Единая Россия".
altai-rep.er.ru

Комиссия «Единой России» по этике собиралась рассматривать обстоятельства инцидента. Внимание на видео обратил и секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. Он отметил, что подобные заявления недопустимы.

«Подобное неэтичное поведение считаем недопустимым. Сразу после инцидента в социальных сетях мы получили объяснение от Людмилы Ящемской. После некоторых разбирательств она приняла решение выйти из рядов партии и ее заявление было удовлетворено», — прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Тюлентин.

С чего все началось?

В социальных сетях появилось видео, на котором женщина, похожая на Людмилу Ящемскую, выгоняет со своей турбазы туристов, оскорбляя их, угрожая и намекая на свою высокую должность.

«Ровно десять минут даю. Через десять не уедете — я позову полицию. Ты потом мою должность узнаешь и обкакаешься тут же на месте. <…> Полиция сейчас приедет и бестолково все будет. Вы просто не знаете, какая у меня должность… Вон туда отъехайте с моей личной территории, чтобы вы меня не раздражали… Я сейчас свою машину заведу и вашу машину просто угроблю», — цитирует женщину из видео «КП».

Сама депутат потом заявила журналистам, что конфликта с туристами у нее не было, предположив, что ролик подделали.

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