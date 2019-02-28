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Политика

Алтайский депутат раскритиковал дорогой бюджетный журнал за его архаичность

Лидер фракции ЛДПР в краевом парламенте Владимир Семенов раскритиковал работу журнала «Местное самоуправление на Алтае», издание которого финансируется из бюджета, из-за его неактуальности и только печатного варианта. Свое мнение он высказал при обсуждении вопроса об изменении редакционного совета журнала на сессии 28 февраля.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

По мнению Семенова, журналу пора перестраиваться как минимум с точки зрения выхода на электронную площадку.

Владимир Семенов,
руководитель фракции ЛДПР в краевом законодательном собрании:

Наверно, им должны пользоваться больше чем 1,5 тысячи людей, которые указаны в тираже. И наверно, информация должна быть более оперативной — не раз в два месяца, а, может быть, раз в два дня. Большой круг читателей у нас по всему краю уже может подключиться к системе интернет и иметь актуальную, своевременную, развернутую информацию. Это, знаете, из разряда «когда наши космические корабли бороздят просторы вселенной, а у нас такой журнал». Считайте, что это напутствие новой редакции.

Семенов обратил внимание, что издание должно быть более эффективным при том, что оно довольно дорогое в производстве. Например, первый журнал 2019 года за январь-февраль — это 92 страницы в глянцевом исполнении.

Депутаты утвердили изменения в редакционном составе. На место Екатерины Четошниковой, которая входила в совет в год волонтера, пришла Галина Замятина из министерства культуры края, а на место экс-начальника регионального управления по информации Максима Герасимюка пришел заместитель из этого ведомства Олег Микуров.

Владимир Семенов уже не первый раз поднимает вопросы о переходе на современные средства связи и обмена информацией, в том числе в работе АКЗС. В этот раз он, например, вновь поднял тему введения электронной подписи депутата.

Владимир Семенов,
руководитель фракции ЛДПР в краевом законодательном собрании:

Мы на фракции обсуждали, когда же у нас появятся электронные подписи, потому что сегодня все сложнее и сложнее не то что проголосовать вне здания, а факс найти, чтобы отправить итог голосования.

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