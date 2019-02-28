Алтайский депутат раскритиковал дорогой бюджетный журнал за его архаичность

Лидер фракции ЛДПР в краевом парламенте Владимир Семенов раскритиковал работу журнала «Местное самоуправление на Алтае», издание которого финансируется из бюджета, из-за его неактуальности и только печатного варианта. Свое мнение он высказал при обсуждении вопроса об изменении редакционного совета журнала на сессии 28 февраля.

По мнению Семенова, журналу пора перестраиваться как минимум с точки зрения выхода на электронную площадку.

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в краевом законодательном собрании:

Наверно, им должны пользоваться больше чем 1,5 тысячи людей, которые указаны в тираже. И наверно, информация должна быть более оперативной — не раз в два месяца, а, может быть, раз в два дня. Большой круг читателей у нас по всему краю уже может подключиться к системе интернет и иметь актуальную, своевременную, развернутую информацию. Это, знаете, из разряда «когда наши космические корабли бороздят просторы вселенной, а у нас такой журнал». Считайте, что это напутствие новой редакции.

Семенов обратил внимание, что издание должно быть более эффективным при том, что оно довольно дорогое в производстве. Например, первый журнал 2019 года за январь-февраль — это 92 страницы в глянцевом исполнении.

Депутаты утвердили изменения в редакционном составе. На место Екатерины Четошниковой, которая входила в совет в год волонтера, пришла Галина Замятина из министерства культуры края, а на место экс-начальника регионального управления по информации Максима Герасимюка пришел заместитель из этого ведомства Олег Микуров.

Владимир Семенов уже не первый раз поднимает вопросы о переходе на современные средства связи и обмена информацией, в том числе в работе АКЗС. В этот раз он, например, вновь поднял тему введения электронной подписи депутата.

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в краевом законодательном собрании: