Алтайский депутат раскритиковал дорогой бюджетный журнал за его архаичность

По мнению Семенова, журналу пора перестраиваться как минимум с точки зрения выхода на электронную площадку.
Владимир Семенов,
руководитель фракции ЛДПР в краевом законодательном собрании:
Наверно, им должны пользоваться больше чем 1,5 тысячи людей, которые указаны в тираже. И наверно, информация должна быть более оперативной — не раз в два месяца, а, может быть, раз в два дня. Большой круг читателей у нас по всему краю уже может подключиться к системе интернет и иметь актуальную, своевременную, развернутую информацию. Это, знаете, из разряда «когда наши космические корабли бороздят просторы вселенной, а у нас такой журнал». Считайте, что это напутствие новой редакции.
Семенов обратил внимание, что издание должно быть более эффективным при том, что оно довольно дорогое в производстве. Например, первый журнал 2019 года за январь-февраль — это 92 страницы в глянцевом исполнении.
Депутаты утвердили изменения в редакционном составе. На место Екатерины Четошниковой, которая входила в совет в год волонтера, пришла Галина Замятина из министерства культуры края, а на место экс-начальника регионального управления по информации Максима Герасимюка пришел заместитель из этого ведомства Олег Микуров.
Владимир Семенов уже не первый раз поднимает вопросы о переходе на современные средства связи и обмена информацией, в том числе в работе АКЗС. В этот раз он, например, вновь поднял тему введения электронной подписи депутата.
Владимир Семенов,
руководитель фракции ЛДПР в краевом законодательном собрании:
Мы на фракции обсуждали, когда же у нас появятся электронные подписи, потому что сегодня все сложнее и сложнее не то что проголосовать вне здания, а факс найти, чтобы отправить итог голосования.