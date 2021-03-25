Алтайский депутат пожаловалась на «неспортивное поведение» министра спорта

Депутат АКЗС Евгения Боровикова разочаровалась в министре спорта края Алексее Перфильеве после того, как он не убедил ее ответами на вопросы в ходе правительственного часа. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале .

Министр спорта продемонстрировал неспортивное поведение и поплыл во время вопросов, считает Боровикова.

Она спросила, возможно ли в Алтайском крае строительство комплекса технических видов спорта и как министерство относится к идее строительства такого комплекса на земельном участке напротив завода «Алькон», планирует ли предпринимать какие-либо меры для изменения целевого назначения земельного участка.

Министр сказал, что этот вопрос находится в компетенции администрации Барнаула и ее структурных подразделений.

«Более 2 лет задаю один и тот же вопрос Перфильеву, и получаю один и тот же ответ. Думаю, это нежелание прорабатывать данный вопрос. Более того, Перфильев позволил себе саркастическую выходку: ухмыльнулся и сказал, что посмотрит сколько раз я задавала данный вопрос», — пишет Боровикова.

Также она спросила, на какой стадии закрытия находится конно-спортивный клуб КГБУ «Санаторий Обь», так как он больше года не функционирует, но министр сообщил, что отделение для занятий детей конным видом спорта открыто, а тренировки идут в учебно-опытной конеферме АлтГУ и на Барнаульском ипподроме.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

«Даже мастера спорта, входившие в сборную Алтайского края, остаются уже 2 год без занятий. Перфильева это не смущает, и он продолжает отвечать, что все нормально, ведется диалог», — комментирует депутат.

Помимо этого, по ее словам, Перфильев не давал внятных ответов и на другие вопросы, «постоянно плавал в профильных темах», «не знал, что ответить, поэтому отвечал про что его не спрашивали».

«Более того позволял себе недопустимые для чиновника выходки, смеялся над вопросами, ухмылка не сходила с его лица. Но что самое интересно, он вошёл в эту роль настолько, что начал высказывать председателю АКЗС Александру Романенко, что мол для него важно мнение экспертов, а не депутатов, отчего даже сам Александр Романенко немного был в шоке. И парировал тем, что депутаты — представители народа, с которыми в первую очередь должен считаться министр Перфильев», — рассказала Евгения Боровикова.

Она подытожила, что до этой встречи «была лучшего мнения о министре спорта Алтайского края».