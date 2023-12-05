Алтайский депутат призывал Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"

По словам депутата, в преддверии объявленного президентом РФ 2024 года Годом семьи этот факт вызывает возмущение.
Автор обращения отмечает, что широкий резонанс получил случай в Иркутске, где на остановке толпа подростков убила школьника.
Останина просит Следственный комитет РФ разобраться в убийстве школьника и выяснить, связано ли оно с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена.
Ранее эксперт оценил сериал про банды подростков. По мнению эксперта по работе с молодежью Павла Горюнова, "Слово пацана. Кровь на асфальте" не окажет воздействия на сознание подростков.