Алтайский депутат призывал Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, сообщает РИА Новости .

По словам депутата, в преддверии объявленного президентом РФ 2024 года Годом семьи этот факт вызывает возмущение.

Автор обращения отмечает, что широкий резонанс получил случай в Иркутске, где на остановке толпа подростков убила школьника.

Останина просит Следственный комитет РФ разобраться в убийстве школьника и выяснить, связано ли оно с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена.

Ранее эксперт оценил сериал про банды подростков. По мнению эксперта по работе с молодежью Павла Горюнова, "Слово пацана. Кровь на асфальте" не окажет воздействия на сознание подростков.