5 декабря
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Политика

Алтайский депутат призывал Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, сообщает РИА Новости.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.

По словам депутата, в преддверии объявленного президентом РФ 2024 года Годом семьи этот факт вызывает возмущение.

Автор обращения отмечает, что широкий резонанс получил случай в Иркутске, где на остановке толпа подростков убила школьника.

Останина просит Следственный комитет РФ разобраться в убийстве школьника и выяснить, связано ли оно с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена.

Ранее эксперт оценил сериал про банды подростков. По мнению эксперта по работе с молодежью Павла Горюнова, "Слово пацана. Кровь на асфальте" не окажет воздействия на сознание подростков.

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