Алтайский депутат рассказал, почему грустит единоросс

Состояние оппозиционных партий повергает в уныние даже народных избранников из «Единой России». Этому посвятил пост в Telegram-канале депутат АКЗС Иван Мордовин.

«Даже единороссу становится грустно, глядя на кризисное состояние старейших оппозиционных партий в Алтайском крае», — пишет он.

ЛДПР на днях лишилась Евгении Боровиковой. Бывший координатор краевого отделения покинула ряды партии.

«Настоящий политический боец» — охарактеризовал коллегу по парламенту Мордовин.

«Внутренние разборки, судебные тяжбы и более чем скромные результаты на муниципальных выборах — вот до чего дошла некогда очень активная и организованная ячейка ЛДПР в нашем регионе», — считает он.

Есть проблемы и у КПРФ. Мордовин думает, что работа с активом на местах у коммунистов сильно ослабла. Об этом говорит то, что на выборах в органы местного самоуправления КПРФ выдвинули минимальное количество кандидатов и получили только 3% мандатов.

Шествие и митинг КПРФ в Барнауле по случаю 102-ой годовщины Октябрьской революции Анна Зайкова.

«Эсеры тоже пока на главную оппозиционную силу региона явно не тянут, а все больше скатываются в откровенный популизм», — считает депутат.

В итоге он не знает, с кем будет конкурировать «Единая Россия» на предстоящих выборах. Если в политической жизни края все будет идти так, как сейчас, то смысл выборов сведется к борьбе оппозиции за второе место, заключил Мордовин.