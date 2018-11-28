Алтайский думец рассказал, какие социальные пособия вырастут с нового года

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал, каких повышений ждать в новом году. Он сообщил, что с нового года увеличатся размеры пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, материнского капитала и пособия по безработице.

По словам депутата, размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет возрастет и составит 26 тысяч рублей, выплачиваемых ежемесячно.

Даниил Бессарабов,

депутат Госдумы:

Сегодня право на получения пособия по уходу за ребенком до полутора лет имеют не только матери. Выплаты положены и отцу, и другим родственникам, если они фактически осуществляют уход за ребенком и лишены возможности получать зарплату или иной доход.

Также с нового года увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Новая сумма будет составлять 11280 рублей. Исчисляемое из МРОТ ежемесячное пособие по уходу за ребенком, таким образом, составит 4 512 рублей, или 40% от среднего заработка.

Кроме того, с января вырастут минимальный и максимальный размеры пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. При этом минимальный размер пособия вырастет почти до 52 тыс. рублей, а максимальный — достигнет порядка 301 тыс. руб.

Депутат подчеркнул, что данные изменения заложены в федеральный бюджет на ближайшие 3 года, который 21 ноября Госдума приняла в окончательном чтении.

Даниил Бессарабов,

депутат Госдумы:

Основными приоритетами расходов федерального бюджета являются выполнение социальных обязательств государства, и уже сегодня мы работаем над конкретными решениями в интересах людей.

Он также добавил, что изменения коснутся и индексации материнского капитала. К 2021 году размер материнского капитала составит 489 тысяч рублей.

Даниил Бессарабов,

депутат Госдумы:

Действие программы материнского капитала продлено до 2021 года, но уже сегодня «Единая Россия» внесла в Правительство предложение о продлении этого срока до 2024 года. Также новый год принесет и увеличение пособия по безработице. Уже подписано Постановление, согласно которому максимальная величина пособия составит 8 тысяч рублей. Для граждан предпенсионного возраста эта сумма будет равняться 11 280 рублей.

По словам Бессарабова, государство заинтересовано в повышении рождаемости. Более того, оно готово взять на себя обязательства по поддержке материнства, детства и социально незащищенных групп граждан.

«Цифры говорят за себя — до 2019 будет выделено 1,563 триллиона рублей, которые пойдут на поддержку молодых семей, субсидии на ипотеку, переобучение мам, и другие направления. Я поддержал эти инициативы, так как убежден: благополучие семей — основа развития и Алтайского края, и России в целом», — поделился депутат.

Добавим, что вся информация по расходам на материнство и детство регионы теперь должны будет аккумулироваться в отдельное приложение к бюджету. Контролем за расходованием этих средств займутся активисты партийного проекта «Единой России» — «Крепкая семья»