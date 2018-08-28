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Крайизбирком запретил требовать информацию о туристах, уезжающих в день выборов

Информационные запросы об уезжающих 9 сентября жителях Алтайского края были связаны с желанием избирательной комиссии, которая собиралась использовать информацию турагентств для организации голосования выезжающих жителей по месту нахождения. Об этом заявила председатель крайизбиркома Ирина Акимова, пишет «Интерфакс».

Выборы в барнаульскую гордуму. 14 октября 2012 года.
Выборы в барнаульскую гордуму. 14 октября 2012 года.
Олег Богданов

Ранее избирательная комиссия Железнодорожного района Барнаула разослала в турагентства письма. В них говорилось, что туркомпании должны предоставить сведения о жителях региона, которые 9 сентября будут в туристических поездках.

Ирина Акимова,
председатель крайизбиркома:

Мы видим в этом некорректное исполнение инициативы, которая была связана не со сбором информации, поскольку она не имеет юридического значения, а с расширением возможностей услуги «Мобильный избиратель». Это недостаток в работе комиссии, но ситуация локализована. Избирком предупредил все комиссии о недопустимости таких ситуаций.

По словам Акимовой, комиссии не нарушили закон. Однако если это повторится, избирком примет меры вплоть до увольнения провинившихся сотрудников.

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