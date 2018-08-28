Крайизбирком запретил требовать информацию о туристах, уезжающих в день выборов

Ранее избирательная комиссия Железнодорожного района Барнаула разослала в турагентства письма. В них говорилось, что туркомпании должны предоставить сведения о жителях региона, которые 9 сентября будут в туристических поездках.

Мы видим в этом некорректное исполнение инициативы, которая была связана не со сбором информации, поскольку она не имеет юридического значения, а с расширением возможностей услуги «Мобильный избиратель». Это недостаток в работе комиссии, но ситуация локализована. Избирком предупредил все комиссии о недопустимости таких ситуаций.