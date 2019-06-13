Алтайский край имеет один из лучших опытов реализации проекта «Детский спорт»

Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством региона и Всероссийской федерацией школьного спорта по развитию детского спорта в Алтайском крае

11 июня 2019 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством региона и Всероссийской федерацией школьного спорта по развитию детского спорта в Алтайском крае. Его подписали губернатор Виктор Томенко и президент федерации Ирина Роднина.

Виктор Томенко подчеркнул, что федерация школьного спорта со своими возможностями, партия «Единая Россия», активно работающая над проектом «Детский спорт», и власть региона, объединившись, обеспечат совместную продуктивную работу по развитию детского спорта в Алтайском крае.

Ирина Роднина в свою очередь отметила, что подписание данного соглашения несет за собой повышенную ответственность в реализации проекта.

Ирина Роднина,

президент федерации школьного спорта по развитию детского спорта в Алтайском крае:

В программу, которую мы ведем, входят такие проекты как «Дворовый тренер», спорт на территории школы, реконструкция спортивных залов в сельских школах. А с этого года у нас возобновилась программа строительства быстровозводимых спортивных объектов. А еще, совсем недавно мы запустили программу «Дворовый футбол» — это футбол в формате 6×6. У нас нет задачи отобрать сильнейших. Наша задача — чтобы каждый мог заниматься тем, что ему нравится и в тех условиях, в которых он находится.

По словам депутата, эти задачи в каждом регионе решаются со своими особенностями, но даже в дворовом формате можно добиться много.

Иван Огнев,

координатор партийного проекта «Детский спорт» в Алтайском крае:

В рамках реализации направления «Дворовый тренер» Алтайский край имеет один из лучших опытов. В нашем регионе направление реализуется с 2010 года, поэтому имеется большая практика работы. Отличие нашего края от других субъектов Российской Федерации в том, что у нас существует команда партийных активистов, которые выезжают в муниципалитеты, в основном в сельские территории, и проводят там в рамках «Дворового тренера» спортивные соревнования для детей разных возрастов, разного уровня подготовки.

На сегодняшний день в Алтайском крае в рамках партийного проекта в муниципальных образованиях проводятся отборочные туры для участия региональном фестивале дворового футбола, который состоится 10 августа в Барнауле. Федеральный этап соревнований пройдет в конце августа в Санкт-Петербурге.

В ходе посещения парка спорта Алексея Смертина Ирина Роднина рассказала, что посещает Барнаул уже не первый раз. Она отметила, что парк Смертина процветает и преображается с каждым годом.