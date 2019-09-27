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Политика

Алтайский край обрел второе правительство

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о создании в регионе молодежного правительства, сообщает краевое управление молодежной политики. Заниматься молодые чиновники будут развитием региона.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

В состав молодежного правительства войдет 21 человек возраста от 18 до 35 лет. Это могут быть представители молодежных общественных организаций или студенты.

Кандидатам нужно будет пройти конкурс: подать документы и представить программу развития любой отрасли региона (здравоохранения, строительства, связи, транспорта, сельского хозяйства или других).

У каждого члена будут наставники из органов исполнительной власти Алтайского края.

«Возможность прямого взаимодействия с представителями профильных ведомств позволит оперативно решать актуальные задачи социально-экономического развития Алтайского края силами молодежи. Молодежное правительство нацелено на подготовку молодых кадров к работе в сфере государственного и муниципального управления», — заявили в ведомстве.

Избираться состав молодежного правительства будет на два года.

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