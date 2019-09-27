Алтайский край обрел второе правительство

В состав молодежного правительства войдет 21 человек возраста от 18 до 35 лет. Это могут быть представители молодежных общественных организаций или студенты.
Кандидатам нужно будет пройти конкурс: подать документы и представить программу развития любой отрасли региона (здравоохранения, строительства, связи, транспорта, сельского хозяйства или других).
У каждого члена будут наставники из органов исполнительной власти Алтайского края.
«Возможность прямого взаимодействия с представителями профильных ведомств позволит оперативно решать актуальные задачи социально-экономического развития Алтайского края силами молодежи. Молодежное правительство нацелено на подготовку молодых кадров к работе в сфере государственного и муниципального управления», — заявили в ведомстве.
Избираться состав молодежного правительства будет на два года.