Алтайский край оказался в лидерах по числу вопросов Путину

Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк составили пятерку регионов, лидирующих по количеству обращений, поступающих на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Больше всего россиян волнуют темы пандемии, массовой вакцинации, роста тарифов ЖКХ, а также индексации пенсий и зарплат.

Прямая линия состоится 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40.